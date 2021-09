Test di Osservazione | Dimmi cosa noti nel disegno e ti dirò un tuo pregio

By

Questo Test di Osservazione di un disegno particolare riuscirà a mettere in luce uno dei tuoi pregi più nascosti.

Molto spesso le persone tendono a concentrarsi sui propri difetti piuttosto che sui propri pregi. Succede addirittura che quando si chiede a qualcuno di elencare alcuni dei suoi “punti forti” la persona in questione non sappia cosa rispondere! Cosa si fa in questi casi?

Uno dei motivi per i quali si tende a sottostimare i propri pregi e a vedere solo ciò che no va è che la società ci ha abituati a un forte criticismo. Se solo pensiamo ai talent o ai reality show, ci sono personaggi pagati appositamente per dare il proprio parere sui comportamenti o sulle performance di altre persone.

Si tratta quindi di un atteggiamento che ha finito con il diffondersi a macchia d’olio e che danneggia soprattutto le persone più insicure. Anche quelle abbastanza sicure di sé, però, finiscono per concentrarsi soltanto sulle cose che non riescono a fare piuttosto che sugli obiettivi che sono riusciti a raggiungere.

Questo test attingerà direttamente al tuo inconscio per aiutarti a scoprire un pregio di cui (forse) non sei ancora consapevole oppure che non metti abbastanza in risalto.

Test di Osservazione del Disegno

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare il disegno per qualche secondo. Quali sono le figure che il tuo sguardo individua per prime? Si può trattare di persone o oggetti inanimati!

Dopo aver individuato il dettaglio che ha colpito per primo la tua attenzione leggi la soluzione corrispondente: se hai notato più elementi praticamente allo stesso tempo ti consigliamo di leggere tutte le soluzioni per avere un quadro più completo.

1 – La Barca

La barca non si trova al centro dl disegno rispetto all’altezza, ma è spostata verso la sua parte inferiore. Occupa però una posizione centrale rispetto alla larghezza, per questo è uno degli elementi che si notano per primi.

Se hai notato questo dettaglio per primo sei, letteralmente una persona che ha un modo di pensare eccentrico rispetto agli altri. La parola “eccentrico” spesso viene utilizzata con una connotazione negativa ma essere “eccentrici” significa semplicemente avere sempre una prospettiva originale nel modo di pensare e di agire.

Il tuo contributo serve sempre a portare novità e nuove prospettive: anche se molte persone possono non essere d’accordo con te, sono sempre costrette ad ammettere che c’è qualcosa di geniale nel tuo modo di guardare il mondo.

2 – Il Ponte

Come la barca anche il ponte è posto nella parte inferiore del disegno e rappresenta una sorta di fascia di passaggio tra la parte superiore e inferiore della figura.

Se il ponte è l’elemento che hai notato per primo significa che sei una persona che tiene in grande considerazione le relazioni tra persone. Un ponte, del resto, è il simbolo per eccellenza delle relazioni umane.

Il tuo pregio più grande è riuscire a capire le persone riuscendo a farle vivere in armonia. Si può dire che tu riesca a tirar fuori il meglio da chi ti circonda. Si tratta sicuramente di uno dei pregi più importanti che si possano avere.

