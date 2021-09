L’attrazione sessuale cambia in base all’età: scopriamo come e perché!

Sapevi che l’attrazione sessuale cambia nel corso del tempo? Eh sì, non basta “essere carini” per tutta la vita! Scopriamo subito come funziona e cosa ci piace veramente andando avanti con l’età!

A tutti è successo, prima o poi, di guardare un’altra persona, magari sull’autobus od in fila alle poste, e sperare di risultargli attraente.

Non si tratta di una questione che ha a che vedere (solo) con il proprio status sentimentale ma con “forze” ben più grandi di noi!

Voler essere attraenti non è di certo una colpa anche se, grazie alla difficoltà di vivere in una società che punta molto sull’aspetto fisico, spesso ci “perdiamo” dietro a trend e standard di bellezza decisamente difficili da seguire.

Fortunatamente, però, l’attrazione intima tra due persone non segue le mode ma altre regole: non vuoi conoscerle insieme a noi?

Attrazione sessuale: ecco come cambia in base all’età (e cosa devi fare per piacere agli altri)

Sapevi che piacere agli altri non è solo questione di filtri Instagram, lunghi capelli biondi, misure da capogiro e trend del momento?

Anche se ci hanno insegnato diversamente (ed ogni tanto qualche “caratteristica” fisica diventa imprescindibile per essere considerati sensuali), l’attrazione fisica e sessuale ha poco a che vedere con gli occhi.

Almeno, questo è quello che sostiene uno studio australiano realizzato da un team di ricercatori della Queensland University of Technology e riportato da GQItalia e dalla rivista Plos One.

Certo, per trovare qualcuno “appetibile“, ovviamente, quasi tutti partiamo dal fattore fisico che è, quasi sempre, quello che attira il nostro sguardo.

I ricercatori, però, hanno chiesto agli intervistati di dividere e categorizzare la propria attrazione verso gli altri, dando loro tre grandi ordini: estetica, risorse e personalità.

Per quanto è stato possibile analizzare, quindi, sono emersi dei dati piuttosto interessanti riguardo l’attrazione sessuale.

Sì, è vero: l’aspetto fisico continua a contare molto (soprattutto per gli uomini). Ma, a lungo andare, anche l’occhio finisce per stancarsi!

Lo studio ha evidenziato come tutti i generi, indipendentemente dai gusti e dalle preferenze sessuali ma relativamente all’innalzarsi dell’età, finiscono per mettere davanti a tutto la personalità.

Insomma: se vuoi attrarre un nuovo partner devi iniziare a curare i tuoi interessi: hai degli interessi, vero?

Con l’innalzarsi dell’età, le persone vogliono poter parlare con qualcuno e non, per l’appunto, di filtri Instagram!

La tua personalità è quello che ti servirà per attirare gli altri: chi lo avrebbe mai detto che l’attrazione sessuale avrebbe risentito delle tue opinioni politiche (e non)?

Cosa devi fare per piacere agli altri anche in intimità?

La risposta, dopotutto, è abbastanza univoca.

Più cresciamo e più tutti, uomini o donne con qualsiasi preferenza sessuale, preferiamo avere a che fare con persone dalla personalità ben sviluppata.

Basta bicipiti torniti, gambe chilometriche e abbronzature perfette: il partner perfetto è quello con il quale si possono scambiare due parole prima di cena!

Scherzi a parte: lo studio ha evidenziato che, con qualche piccola differenza tra uomini e donne, l’attrazione sessuale si basa quasi esclusivamente sul carattere.

Quando cresciamo, caratteristiche come il colore dei capelli, la misura del reggiseno o la forza muscolare diventano virtualmente inesistenti.

Non smettiamo di certo di apprezzarle, questo no, ma non costituiscono più la base della nostra attrazione sessuale verso gli altri!

Ecco che, improvvisamente, ti ritrovi attratta da persone che sanno parlare di politica o caricare e scaricare la lavastoviglie piuttosto che dal belloccio di turno incontrato sull’autobus.

Trovi eccitante il modo in cui il tuo partner si batte per i diritti altrui, fa la lavatrice, si ricorda di prendere le zucchine al supermercato o, semplicemente, ti parla della sua giornata.

Insomma, si rassegnassero tutti i “bellocci” del liceo, quelli che negli anni ’90 andavano in giro con i capelli a spazzola, le collanine di conchiglie al collo e ti chiedevano se tuo padre fosse un ladro. (Perché avrebbe rubato due stelle, che sarebbero poi i tuoi occhi, la più classica delle frasi di repertorio).

Adesso, per essere appetibili sessualmente bisogna avere una personalità: e voi, pensate di averne una abbastanza attraente?