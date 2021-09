Test dell’Autoritratto | Dimmi come ti vedi e ti dirò chi sei

Con il Test dell’Autoritratto avrai modo di capire come ti percepisci e soprattutto chi sei davvero.

Il modo in cui rappresentiamo noi stesse, infatti, ci dice moltissimo della nostra personalità e anche del nostro grado di soddisfazione nei confronti di noi stesse.

Infatti, anche se non ci piace ammetterlo, le donne tendono a dare maggior risalto ai propri difetti invece che ai propri pregi, mentre gli uomini al contrario, ingigantiscono i propri punti di forza e minimizzano le proprie mancanze.

Riflettere su come ti vedi ti aiuterà a capire se fai parte anche tu della schiera delle donne che si percepiscono in maniera diversa da come sono davvero.

Per eseguire questo test dovrai semplicemente rispondere alla domanda: se dovessi farti un autoritratto a quale donna assomiglieresti di più?

Test dell’Autoritratto

Per rispondere ti invitiamo innanzitutto a non fantasticare: cerca di scegliere la figura che ti rappresenta di più nel tuo quotidiano, sia nelle azioni che compi ogni giorno sia nei sentimenti che provi ogni giorno. In questo modo sarai certa di ottenere le risposte più utili per te e poter fare una piccola riflessione su quello che dovresti cambiare per essere più felice.

1 – La donna nell’angolo

Questa dona è appoggiata con le spalle al muro e non sta compiendo nessuna azione specifica: è solo seduta in maniera raccolta e con gli occhi chiusi, come se fosse preda di qualche pensiero.

Si tratta di una figura piuttosto malinconica, che sembra essersi messa in disparte: si sta riposando o semplicemente si è rifugiata lontano da qualcosa che la spaventa?

Quale che sia la tua interpretazione di questa figura, se hai scelto l’autoritratto n.1 significa che in questo momento della tua vita ti senti un po’ all’angolo. Con quest’espressione nella boxe si intende la situazione di un pugile che è stato “incastrato” dall’avversario in un angolo del ring e che sta ricevendo una raffica di colpi che non riesce a parare.

Probabilmente in questo periodo della tua vita ti senti esattamente così, ma abbiamo una buona notizia per te: si tratta soltanto di un periodo, per quanto lungo e difficile possa apparire. Nella maggior parte dei casi, infatti, le difficoltà saranno superate e potrai riprendere in mano la tua vita.

Cosa fare nel frattempo? Dedicati alla tua crescita interiore, concentrati su quello che ti fa bene e soprattutto non pensare soltanto agli altri e ai doveri di cui devi farti carico.

Leggi Anche => Crescita Personale per Donne: risorgere dalle ceneri è possibili, un passo alla volta

Hai scelto un’altra figura? Clicca sul tasto SUCESSIVO per le altre soluzioni!