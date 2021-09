Rimanere incinta non è sempre facile. Un esperto in andrologia rivela il semplicissimo segreto che aiuta la coppia a concepire. Le coppie che tentano di avere figli spesso dimenticano di farlo.

Il Professor Allan Pacey è un rinomato docente di Andrologia presso l’Università di Sheffield. Secondo l’esperto il modo più semplice per procreare è avere un rapporto sessuale appagante, selvaggio, passionale come quelli dei vostri primi incontri ed il motivo è molto semplice.

Rimanere incinta: il metodo semplicissimo per riuscirci

Avete mai sentito dire che rimanere incinta è anche una questione mentale? Spesso quando si intende avere figli si fa l’amore in funzione di quell’obiettivo, il rapporto sessuale diventa una routine, è finalizzato al concepimento piuttosto che al piacere. In realtà questo aspetto è controproducente. Secondo l’esperto Allan Pacey, più i vostri rapporti sessuali sono carichi di passione ed eccitazione, più è alta la qualità e la quantità dello sperma nell’uomo e più “fertilizzabili” sono gli ovuli delle donne che raggiungono un intenso orgasmo.

A confermarlo è stato uno studio sulla fertilità dell’università di Sheffield. Lo studio ha concluso che più la vita sessuale è appagante maggiore è la probabilità di restare incinta. Allan Pacey precisa: “Il sesso deve essere come quando lo si faceva per la prima volta, solo per eccitazione, senza pensare “a fare figli”.

Le coppie che si rivolgono alla genitorialità spesso dimenticano che il rapporto sessuale è un atto di piacere. L’esperto suggerisce inoltre di non fare diete e porre particolare attenzione a ormoni e calendario.

Siete riluttanti sul fatto che un rapporto sessuale appagante possa incidere sul fatto di rimanere incinta? Dati alla mano pensate che normalmente un uomo produce circa 250 milioni di spermatozoi durante l’eiaculazione, nel caso in cui la sua eccitazione sia molto alta ed il rapporto sessuale particolarmente appagante questa cifra aumenta anche fino al 50% e non solo, anche la qualità dello sperma risulta maggiore. Mentre lo sperma sano riesce raggiungere l’ovulo con maggiore velocità, l’orgasmo femminile genera delle contrazioni muscolari dell’utero che favoriscono ulteriormente l’arrivo dello sperma nella cervice, un gioco di squadra che porta a buoni risultati nel tentativo di riuscire a creare una nuova vita, come conferma anche l’esperta in riproduzione Joanna Ellington.