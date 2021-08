Dai, non preoccuparti. Ti diremo noi qual è la bevanda “segreta” che dovresti bere sotto le lenzuola per migliorare a letto!

Sappiamo che stare sempre a ragionare su come e quanto migliorare, soprattutto sotto le coperte, non è il massimo per la tua sanità mentale.

Insomma, non si tratta mica di un compito per la scuola, nel quale vuoi e devi prendere il massimo dei voti, non credi?

Un rapporto intimo, però, è sicuramente qualcosa nel quale ognuno di noi vuole fare il meglio possibile e, quindi, darti dei suggerimenti a riguardo è il minimo che possiamo fare.

Non sei curioso di scoprire qual è la bevanda “segreta” che può aiutarti a fare “faville” tra le lenzuola? Dai, te la riveliamo noi!

Migliorare a letto bevendo più caffè: ecco come (e perché)

Ok, va bene: la bevanda non è tanto segreta visto che te la puoi procurare praticamente ovunque.

(E se non puoi, siamo spiacenti per te: com’è che hai deciso di vivere lontano dall’Italia?).

Il caffè, a quanto pare, è uno degli ingredienti che non solo vanno a costruire una buona colazione ma anche… una buona relazione!

Ehi, ne abbiamo parlato tantissime volte: il rapporto intimo non è ovviamente (e solamente) una questione di aiuti o di tecniche.

Tu ed il tuo partner dovete avere intesa (oltre che il consenso reciproco, il che è sempre molto importante), voglia e tempo.

Non sempre e non a tutti capita di trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda!

LEGGI ANCHE –> Hai mai fatto un incubo… a luci rosse? Non preoccuparti, ti spieghiamo noi che cosa significa!

Tra i vari suggerimenti che ti possiamo dare, però, invece di provare tecniche sconosciute o cercare di capire quanto spendere in un negozio di lingerie abbiamo pensato di darti un suggerimento.

Bevi più caffè! Ehi, ovviamente fai attenzione: te lo dice una persona che, superati i 30 anni, ha smesso di bere caffè dopo le 15.30 (altrimenti poi non dorme).

Il caffè è, ovviamente, una bevanda che a lungo andare può generare anche dei problemi se lo assumi troppo o troppe volte al giorno.

Cerchiamo di darci una regolata, ok?

Il parere degli esperti sul perché il caffè aiuti sotto le lenzuola

Non ti stiamo dicendo di bere litri e litri di caffè ma, semplicemente, di sorseggiare una tazzina qualche minuto prima del rapporto intimo.

Insieme a noi lo sostiene anche GQItalia, che ha chiesto addirittura il parere degli esperti!

Ovviamente, infatti, il caffè può aiutarti a sentire un poco di quella energia che, ultimamente, ti sembra di aver perso per i più svariati motivi.

Ma svariati (va bene, non sono svariati: sono a stento sei) sono anche i motivi per cui il caffè farebbe bene sotto le lenzuola!

(Ma questo non vuol dire che dobbiate rovesciarlo sul letto: fate attenzione).

Ecco alcune dei benefici del caffè per le coppie che vogliono tornare a fare l’amore come… i primi tempi!

aumenta la libido : soprattutto per le donne (evviva) pare che il caffè faccia miracoli!

La frequenza cardiaca si alza e così il battito del cuore : in poche parole sei eccitato (e non sai neanche bene il perché!). Ci sembra un ottimo momento per… iniziare !

: soprattutto per le donne (evviva) pare che il caffè faccia miracoli! La si e così il del : in poche parole sei (e non sai neanche bene il perché!). Ci sembra un per… ! riduce lo stress : ehi, basta con questo mito che il caffè lo faccia venire! Bere abbastanza caffè (due – tre tazze al giorno) ti aiuterebbe ad essere meno stressato e più capace di goderti la vita e… beh, anche il tuo partner!

: ehi, basta con questo mito che il caffè lo faccia venire! Bere abbastanza caffè (due – tre tazze al giorno) ti ad e più capace di goderti la vita e… beh, anche il tuo partner! sei più sveglio: non vogliamo dire per forza che i vostri rapporti intimi siano soporiferi, questo no. Un buon caffè, però, ti aiuta ad essere più attivo e recettivo: non c’è niente di male in questo, no?

LEGGI ANCHE –> Tre segreti per migliorare il piacere femminile: dovrebbero conoscerli tutti, tu sai quali sono?