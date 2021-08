Secondo alcuni la vagina è uguale per tutte, in realtà sono tutte diverse proprio come lo sono le altre parti del corpo come mani e piedi.

Esistono differenti tipi di vagina, in questo articolo ve ne abbiamo descritte almeno 10. Ogni donna quindi ha caratteristiche proprie, anche per quanto riguarda le sue parti più intime.

La vagina è uguale in tutte le donne?

La risposta è No. L’apparato genitale femminile presenta alcune differenze sostanziali. Quello che rende ogni vagina unica e diversa dalle altre riguarda per esempio alcuni tratti fisiologici come:

la lunghezza interna del canale vaginale

l’aspetto delle labbra

la larghezza della vagina

clitoride e vulva

Il canale vaginale

Per canale vaginale si intende il tratto che va dall’imboccatura al collo dell’utero, questo tratto varia da donna a donna e misura trai i 7,5 e 9 cm circa. Proprio come ogni persona ha piedi, naso e mani di diversa lunghezza, ogni donna ha una propria lunghezza del canale vaginale. Questo non dovrebbe stupire dato che anche la controparte maschile presenta la stessa caratteristica, il pene di ogni uomo ha una diversa lunghezza.

Queste differenti lunghezze del canale vaginale non interferiscono col rapporto sessuale data la flessibilità del canale e la sua capacità di adattarsi alle dimensioni del membro maschile col quale ci si rapporta.

Le labbra

Le labbra, piccole e grandi si trovano all’ingresso della vagina e possono differire in forma e dimensione. Le labbra misurano mediamente dai 3 ai 7 cm. Alcune donne hanno labbra più pronunciate e a seconda delle proprie preferenze estetiche molte donne ricorrono alla chirurgia estetica per conferire loro l’aspetto desiderato.

La larghezza della vagina

Sapevate che una donna ha vinto il guinness della vagina più grande del mondo? Il suo nome è Anna Swan, è una donna canadese, alta 2, 34 metri. Era così gigante che veniva usata come fenomeno da baraccone nelle fiere fin quando non conobbe Martin Bates, un uomo gigante quanto lei e lo sposò. Questa donna mise al mondo un neonato di 10 kg di peso, per 86 cm di lunghezza. E’ il più grande neonato mai nato. Purtroppo le sue dimensioni gli furono fatali, nonostante il fatto che il parto si complicò, il neonato non sopravvisse per via delle dimensioni della sua testa. Il neonato aveva una testa talmente grande da richiedere una dilatazione della partoriente molto più elevata del solito, ben 15 cm contro i comuni 10 cm di dilatazione della vagina delle donne durante il parto.

Clitoride e vulva

Infine anche il clitoride e la vulva possono differire nell’aspetto. I clitoride può avere forme differenti e il colore della pelle della vulva varia in base al colore della carnagione della donna stessa.

