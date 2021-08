Non pensavi ti sarebbe mai potuto succedere eppure è capitato. Hai provato uno dei “famosi” incubi erotici: non vuoi scoprire che cosa sono?

A chi non è mai capitato di fare un sogno… decisamente bollente?

Tutti, chi più o chi meno, abbiamo sperimentato un sogno hot che può farti svegliare in maniere decisamente curiose.

Magari hai una cotta per qualcuno a cui non avevi mai pensato prima o magari ancora hai pensato ad un personaggio famoso o qualcuno che ti piace molto.

Insomma, questo non è un interrogatorio: se ti è successo, ti è successo!

(E noi lo sappiamo che ti è successo di fare un sogno hot: è capitato veramente a tutti quanti!).

Quello su cui vogliamo concentrarci oggi è la possibilità che il tuo sogno, invece di essere fantastico… sia stato tremendo!

Non avere paura: ti spieghiamo noi perché capitano e che cosa significano!

Incubi erotici: se ne hai mai fatto uno, non preoccuparti. Ti spieghiamo che cosa significano!

L’interpretazione dei sogni non è sicuramente una scienza esatta, questo possiamo dirlo. (O, almeno, non possiamo di certo interpretare il tuo sogno visto che non sappiamo proprio che cosa hai sognato!).

Capita a tutti, però, di fare sogni erotici che non rappresentino solo una fantasia che non hai ancora provato (o che non puoi provare, magari con Johnny Depp) ma anche di fare sogni che abbiano… un risvolto veramente negativo!

Gli esperti sostengono che gli incubi erotici sono sogni che ci stanno veramente comunicando qualcosa, che magari dovremmo affrontare.

Come per le fantasie, generalmente, i significati dei sogni erotici non sono così profondi: o quantomeno, sono finestre sul nostro subconscio ma veramente difficili da interpretare!

Bisogna ricordare, infatti, che la cosa importante è che i sogni non sono assolutamente letterali!

LEGGI ANCHE –> Rapporti duraturi: il calo del desiderio in coppia potrebbe dipendere da questi motivi

Ma che cosa vogliono dire i sogni che potremmo chiamare in realtà incubi a sfondo sessuale?

GQItalia ci ha spiegato il significato di qualcuno degli incubi erotici più “ricorrenti” per tutti e tutte. Non sei curioso di scoprire che cosa significa quell’incubo che hai appena fatto (e che, fortunatamente, fanno tutti quanti)?

tradire o essere traditi : no, non vuol dire che tra te ed il tuo partner è successo qualcosa per forza.

(E no, il sogno non è premonitrice ). Sognare di essere traditi vuol dire che nel vostro rapporto c’è qualcosa che non va… ma non dal punto di vista sessuale!

C’è una mancanza di comunicazione oppure pensavi di aver superato la vostra ultima litigata ed invece non è così. Sognare un tradimento vuol dire, generalmente, solo una cosa: dovete parlare con il vostro partner !

: no, non vuol dire che tra te ed il tuo è successo qualcosa per forza. (E no, il non è ). Sognare di essere traditi vuol dire che nel vostro rapporto c’è qualcosa che non va… ma non dal punto di vista sessuale! C’è una di oppure pensavi di aver superato la vostra ed invece non è così. un vuol dire, generalmente, solo una cosa: con il ! paura di… una scarsa perfomance : il significato di questo sogno è abbastanza chiaro. (Almeno per noi che lo sappiamo). Sognare di non riuscire a portare a termine una performance intima vuol dire, semplicemente, che ti manca o ti senti debole in un’altra area della vita.

Magari il tuo lavoro non ti soddisfa oppure c’è qualcosa che non va o che senti che ti manca in altri ambiti della tua vita .

Insomma: è difficile capire per noi che cosa ci sia che non torna ma tu sicuramente potrai capire che cos’è che ti fa sentire debole ed impotente.

Non sono i rapporti intimi, siamo sicuri!

: il significato di questo sogno è abbastanza chiaro. (Almeno per noi che lo sappiamo). di a a una vuol dire, semplicemente, che ti manca o ti senti debole in un’altra area della vita. Magari il tuo lavoro oppure c’è qualcosa che non va o che senti che ti manca in della tua . Insomma: è per noi che cosa ci sia che non torna ma tu che cos’è che ti fa sentire debole ed impotente. Non sono i rapporti intimi, siamo sicuri! persone conosciute, familiari, capi o colleghi: no, tranquilli. Sognare di fare l’amore con qualcuno che conosci bene (anche un familiare, brr) non vuol dire assolutamente che hai delle tendenze… strane!

Chiunque sia lo strano destinatario del tuo incubo erotico il vero significato del sogno è che la vostra relazione non è al massimo e che vorresti approfondirla o migliorarla in qualche maniera.

Non facendoci sesso, sia chiaro!

LEGGI ANCHE –> Ecco qual è l’orario migliore per fare l’amore in estate: non ci crederai mai (ma è proprio così)