Oggi abbiamo deciso di darti quattro consigli per fare bene l’amore che non hai mai sentito prima. Non ci credi? Prova a leggerli!

Quante volte hai sentito questa frase: “Ecco i consigli fantastici per essere amanti perfetti” o varianti di qualche tipo dello stesso concetto?

Bene, questo non è un articolo come gli altri: è estremamente diverso!

Va bene, va bene: non possiamo assolutamente dire che questo articolo ti darà dei consigli a cui non hai mai pensato prima però siamo (quasi) sicuri che non sarà banale.

Non vuoi scoprire quali sono questi quattro consigli per fare bene… beh, tutto sotto le coperte?

Oggi abbiamo deciso di provare a pensare fuori dagli schemi: che ne dici di fare un tentativo con noi?

I consigli per fare bene l’amore: ecco quattro a cui non hai mai pensato prima

Ok, ok: forse avrai già sentito questi consigli oppure ne avrai già letto da qualche parte.

Secondo noi, però, questi quattro consigli che ti sveleremo tra poco non sono tanto comuni come, beh… tutto il resto degli articoli online!

Molto spesso (e ci mettiamo anche noi nel mucchio) capita che gli articoli sull’intimità siano una lunga sfilza di semplici consigli che ti dicono, alla fin fine, di rilassarti.

Semplice, vero? Chi è che non vorrebbe rilassarsi nel momento giusto pur senza sapere come… beh, come fare?

Fare l’amore, effettivamente, ha molto a che vedere con lo stare rilassati e tranquilli. Però, se non ci riesci, i consigli per fare l’amore bene possono essere veramente fondamentali, non trovi?

Oggi, invece, abbiamo deciso di darti quattro consigli fondamentali che potrebbero veramente cambiarti la vita.

Va bene, ok, forse cambiarti la vita è un po’ troppo però sicuramente sono utili e magari non li hai mai sentiti prima.

Proviamo a vedere se non li hai mai sentiti?

fare finta… serve! Chi lo ha detto che fare finta non serve a niente? Serve a qualcosa ed anche a tanto! Fingere di avere un orgasmo è, in qualche maniera, la strada giusta per averne uno davvero.

Uno studio ha anche dimostrato che fingere di star per venire ti aiuta a venire veramente: il respiro cambia , i gemiti fanno salire l’eccitazione e la tua finzione si trasforma… prima o poi in un vero orgasmo !

Nessuno dice che debba funzionare ogni volta però non è veramente così male far finta di venire e poi ritrovarsi… ad avere un orgasmo per davvero !

Non farlo sempre “alla stessa maniera“. Cambiare il ritmo nel mentre del rapporto è uno dei segreti per provare un piacere più duraturo ed intenso.

Ovviamente parliamo dei momenti prima dell’orgasmo: quando stai per venire è fondamentale mantenere sempre lo stesso tipo di movimento in modo da poter… esplodere!

Pensa al rapporto come ad una corsa: inizia con un ritmo e poi cambia gradualmente, cercando di farlo “salire” man mano che sale l’eccitazione!

Provare per credere.

