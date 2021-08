Scopriamo subito la classifica dei segni migliori da avere come fidanzati. Ci sarà anche il tuo partner tra loro? (O ci sarai anche tu?).

Di che segno è il tuo fidanzato?

Sia che tu non abbia mai creduto all’oroscopo e sia che tu abbia idea di come funzionino stelle e pianeti, il segno del tuo partner è veramente importante.

Oltre a capire se siete compatibili e quanto potreste durare insieme, l’oroscopo può darti qualche indicazione anche riguardo… che tipo di fidanzato è il tuo!

Oggi, infatti, abbiamo deciso di stilare la classifica dei segni migliori con i quali avere un rapporto sentimentale.

Non c’è tanto da discutere: devi solo vedere se il tuo fidanzato (od un tuo ex) si trova tra le prime cinque posizioni della classifica di oggi!

(O se, magari, ci sei anche tu).

I segni migliori da avere come fidanzati: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Amare o non amare: questo sarebbe il problema se non ci fosse l’oroscopo!

Adesso, prima di decidere se metterti o meno con una persona, non dovrai far altro che consultare la nostra classifica di oggi e saprai già se il tuo fidanzato è uno di quelli approvati dalle stelle!

Certo, dovrai anche decidere in base a quanto ti piacciono o meno le persone… però sapere che cosa ne pensano le stelle non è male, non trovi?

Scopriamo insieme se il tuo partner è uno di quelli migliori da avere secondo l’oroscopo o se, oppure, non figura neanche in classifica!

Potresti scoprire, poi, qualche bella sorpresa anche trovando il tuo segno tra quelli proposti.

Insomma: la classifica di oggi può regalarti veramente delle belle soddisfazioni!

Pronti a scoprire se la classifica dei segni zodiacali migliori da avere come fidanzati? Ecco le prime cinque posizioni!

Leone: quinto posto

Se sei alla ricerca, nel rapporto, di una persona leale e fedele allora il Leone è il segno che fa per te. Questo è un segno zodiacale che non si sognerebbe mai, neanche con il pensiero, di “tradirti” e che ha, sinceramente, occhi solo per te.

Questa è, ovviamente, un’arma a doppio taglio. Certo, il Leone è estremamente fedele ma si aspetta da te il medesimo comportamento.

Non potrai guardare un’altra persona neanche per sbaglio, non potrai fare una battuta o scherzare su altre relazioni e, soprattutto, non potrai mai mettere in imbarazzo il Leone.

Tiene tantissimo alla sua immagine: una relazione con lui è perfetta solo se ti ritrovi in queste caratteristiche!

Cancro: quarto posto

Il Cancro è uno dei segni più amorevoli ed amabili dello zodiaco. Sono estremamente romantici ma hanno anche i piedi per terra e, spesso, puntano ad obiettivi decisamente concreti e pratici. Con loro, spesso e volentieri, si parla di matrimonio o di famiglia!

Il problema dei nati sotto il segno del Cancro è che in una relazione spesso cercano qualcuno che li accudisca in tutto e per tutto.

Potete stare con un Cancro solo se gli darete tutte le vostre attenzioni con costanza e se sarete sempre presenti per lui, in ogni momento.

Il lato positivo è, ovviamente, che loro saranno sempre disponibili per voi!

Capricorno: terzo posto

Nonostante siano persone particolarmente difficili, che non amano parlare di sentimenti (neanche dei propri) e che non fanno mostra di grandi gesti romantici, i nati sotto il segno del Capricorno sono persone fantastiche con cui avere una relazione!

Se il tuo fidanzato è un Capricorno, quindi, non avrai assolutamente problemi: parola delle stelle!

Il Capricorno è un segno che, sotto un’apparente durezza, mostra spesso una dolcezza inaspettata. Sono capaci di metterti al centro del loro mondo, senza lasciarti neanche il tempo di un respiro!

Quando sono impegnati in una relazione, quindi, i Capricorno sono tra i segni migliori da avere come fidanzato. Meglio avere pazienza, però, nei momenti prima: ci vuole tempo per arrivare al loro cuore!

Toro: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro. Il Toro è uno di quei segni che è sempre fidanzato: anche loro si chiedono perché!

Non passa molto tempo, infatti, da una relazione all’altra che il Toro possa sfruttare per stare da solo: sono dei veri e propri “animali” da relazione e adorano avere un partner.

Non per questo, però, sono persone frivole o prive di affetto ed amore nei confronti delle persone che frequentano!

Il Toro, infatti, è un segno capace di impegnarsi a fondo in ogni relazione che trasforma quasi non volendolo, sempre in una seria!

Anche un piccolo flirt può trasformarsi senza problemi in una relazione di anni: per il Toro non c’è “sfida” sentimentale che non venga vinta a mani basse!

Il Toro è uno di quei segni capace di sviluppare per gli altri (e negli altri) sempre un grande sentimento. Si concentrano sui lati positivi delle persone e non sono per niente rancorosi. Sono persone fantastiche da avere come fidanzati!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni migliori da avere come fidanzati

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Acquario. Questo è un segno veramente perfetto con il quale avere una relazione: sono tra le persone più accomodanti e gentili di tutto l’oroscopo!

Non per questo, però, l’Acquario è una persona che si fa mettere i piedi in testa o che ha paura di dire agli altri cosa ci sia che non va!

L’Acquario è uno di quei segni che non si fa problemi ad avere discussioni accorate anche se non cerca assolutamente lo spunto per litigare.

Gli Acquario sono persone che lavorano duramente per la relazione, impegnandosi al massimo. Sono capaci di perdonare i torti peggiori ed anche di sopportare lunghi periodi di stress senza vacillare.

Di certo, però, non pensate agli Acquario come a persone prive di spina dorsale: quando decidono che vogliono stare con qualcuno si impegnano e fanno in modo di impegnarsi a fondo. Sono loro i migliori con cui stare!