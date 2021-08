Ti sei mai chiesto quale sarebbe il tuo aspetto se ti guardassi attraverso gli occhi degli altri? Questo test ti rivelerà in che modo ti vede chi ti circonda.

Ognuno di noi si vede come vuole, ci sono persone magrissime che si vedono obese, ci sono persone narcisiste che si vedono bellissime e altre che hanno scarsa autostima e si vedono piene di difetti. Chissà come saremmo se ci osservassimo con gli occhi degli altri. Cosa credi che pensano gli altri di te? Scopri tutto ciò che pensano di te grazie a questo test.

Test: questo specchio ti rivela l’immagine di te che vedono gli altri

Questo test della personalità proverà a mostrarci cosa gli altri vedono di noi, cosa permettiamo loro di vedere e anche se questa immagine riflessa nello specchio riflette chi siamo veramente.

Fare il test è davvero semplice, dovrai solo osservare l’immagine e la serie di specchi che la compongono e sceglierne uno.

Soluzione del test

Quale specchio hai scelto? Uno tra questi specchi avrà attirato la tua preferenza. Scopri cosa rivela la tua scelta:

Se hai scelto lo specchio numero 1

Se il primo specchio ha attirato la tua attenzione significa che gli altri ti vedono come una persona determinata e molto sincera. Sei una persona che mal sopporta menzogne, inganni e per questo non perdoni chi tradisce la tua fiducia. Sei una persona che non sa mentire, la verità viene prima di tutto per te, anche se in molti casi fa male. Segui sempre la retta via anche se questa è la via più difficile.

Se hai scelto lo specchio numero 2

Se hai scelto il secondo specchio significa che sei un buon amico. Gli altri nello specchio vedono riflessa l’immagine di una persona sulla quale possono sempre contare. Tu metti i bisogni degli altri davanti ai tuoi. Sai sempre come trovare parole di conforto e gentilezza e trovi i consigli più giusti. Sei l’amico che abbraccia e sostiene nei momenti peggiori e non molli mai la presa.

Le persone che ti sono amiche sanno di essere fortunate ad averti. Hanno qualcuno su cui contare sempre, e questa è una cosa bellissima.

Se hai scelto lo specchio numero 3

Lo specchio numero tre riflette una persona dotata di buon senso. Gli altri ti vedono come una persona giudiziosa, che non corre rischi inutili e valuta attentamente pro e contro prima di agire o decidere.

Sei vigile ed attento, nulla può coglierti impreparato, infatti se qualcosa dovesse andare storto tu sei in grado di intervenire tempestivamente e risolvere le cose al meglio. Questo è il motivo per cui gli altri prendono sempre in considerazione la tua opinione e ti ascoltano in ogni circostanza. Noi sei il tipo di persona che accetta tutte le sfide, tu valuti e scremi e ti metti in gioco solo se senti che ne vale la pena.

Se hai scelto lo specchio numero 4

Se hai scelto questo specchio, gli altri ti vedono come una persona empatica ma non debole, romantica ma non ingenua. Sei una persona premurosa e dolce, ti preoccupi per tutti, dal gattino randagio alle persone più bisognose, fai sempre tutto il possibile per dare una mano. Sei un libro aperto e non ti vergogni delle cose che provi. Hai sempre sostenuto la teoria che le lacrime ed il dolore rendano le persone più forti. Sei una persona che non farebbe male ad una mosca eppure spesso sei stato ferito e sei anche stato in grado di perdonare. Nessuno mostra più comprensione di te.

Se hai scelto lo specchio numero 5

In questo specchio gli altri vedono riflessa l’immagine di una persona libera e forte che ama le grandi imprese e non ha paura di correre rischi.

Sei una persona che ama fare esperienze nuove, perché da queste esperienze trae conoscenza. Ami viaggiare e scoprire il mondo, ami scoprire cosa il mondo ed il destino hanno in serbo per te. Detesti regole e ogni forma di controllo.

Se hai scelto lo specchio numero 6

Questo ultimo specchio è lo specchio che ritrae una persona ottimista, fiera, allegra. Per i tuoi amici tu sei quello sempre allegro, scherzoso ed ottimista. Non ti disperi mai in caso di difficoltà e guardi sempre il rovescio della medaglia. Sei una persona che sostituisce i problemi con soluzioni e hai sempre l’ottimismo dalla tua parte.

Il tuo amore per la vita ispira è tangibile, tu sei una “medicina” per curare la tristezza, davvero insostituibile.