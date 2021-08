Di mamma, lo sappiamo bene, ce n’è veramente una sola. La nostra classifica dell’oroscopo di oggi ci svela, però, quali sono i segni migliori da avere come mamma. Non sei curiosa di conoscerli?

Dai, lo sappiamo qual è la mamma migliore di tutto l’oroscopo: la nostra! O no, la tua? La sua? Quella di tuo fratello?

Anche se il detto sostiene che “ogni scarrafone è bello a mamma sua” possiamo assolutamente dire che il sentimento è fortemente ricambiato.

Non c’è mamma migliore della propria! Che sia la tua mamma biologica, una adottiva o semplicemente la persona che ti ha cresciuto, poco importa.

Nessuno è paragonabile alla mamma!

Oggi, però, abbiamo deciso di andare contro ogni convenienza e stilare la classifica delle mamme migliori dello zodiaco: ci sarà la tua?

I segni migliori come mamma: ecco la (controversa) classifica dell’oroscopo di oggi

Inutile offendersi se non ti trovi in questa classifica. Quello che vogliamo sottolineare oggi, infatti, è come ci siano dei segni zodiacali che sembrano fatti appositamente per fare i genitori e, specialmente, le mamme!

Per quanto ogni mamma sia unica e speciale, infatti, possiamo certamente dire che ci sono delle vere e proprie persone materne nascoste nell’oroscopo.

Per individuarle abbiamo deciso di stilare questa classifica, grazie all’aiuto di stelle e pianeti. Sarai un segno materno… oppure no?

E la tua mamma, dove si posiziona in questa classifica? Le domande sono tante e, per fortuna, abbiamo anche qualche risposta.

Insomma, cerchiamo di capire secondo l’oroscopo e lo zodiaco che tipo di mamma sei; una di quelle oppressive e sempre presenti oppure una di quelle che ti lascia libero di fare tutto (compresi anche gli sbagli)?

Vediamo cosa dicono le stelle e che tipo di mamma sei: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi!

Toro: quinto posto

Mamme del Toro, ci siete? Guadagnate con orgoglio il quinto posto della nostra classifica dei segni migliori da avere come mamma. Ma perché?

Anche se non pensate di esserlo, infatti, voi Toro siete estremamente materni. Sapete prendervi cura degli altri quando volete e dei vostri figli in maniera particolare!

Date ai bambini delle basi sicure ed un’attitudine a pensare con la propria testa; non generate mai inutili divieti e non seguite la tradizione. Siete mamme divertenti e divertite!

Capricorno: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Capricorno sono delle mamme veramente fantastiche! Al Capricorno, infatti, piacciono moltissimo i bambini tanto che, spesso e volentieri, diventa il loro preferito anche quando non si sforza minimamente.

Oltre ad apprezzare i bambini e saperci interagire, il Capricorno è una mamma perfetta a causa della sua mentalità. Sarà sempre la prima a far sentire i piccoli supportati e stimolati e lascerà ad ogni bambino la possibilità di imparare, aiutandolo nel suo percorso!

Acquario: terzo posto

Nonostante possano essere veramente (ma veramente) soffocanti, le mamme nate sotto il segno dell’Acquario sono generalmente veramente perfette.

Ai loro figli, infatti, non manca niente poco importa in quale situazione si trovi la famiglia!

La mamma dell’Acquario, infatti, è una mamma capace di spendersi veramente tanto per suo figlio, senza, però , fargli mai sentire il peso dei suoi sacrifici.

Un Acquario, infatti, non può fare a meno di provvedere per tutti ed a tutto: non lascerà niente di incompiuto od intentato e farà il possibile per dare ai propri figli il massimo!

Tutte le mamme sono così, è vero, ma l’Acquario si spende più di chiunque altro: sono mamme veramente imbattibili!

Pesci: secondo posto

Anche i nati sotto il segno dei Pesci sarebbero delle mamme veramente perfette! Basta pensare al loro approccio alla vita: rilassato e felice, sempre orientato verso il bello ed il fantastico!

I Pesci sono personalità decisamente perfette per fare la mamma: sono le persone con cui si può parlare di tutto senza inibizioni e capaci di educare senza farlo pesare.

I nati sotto il segno dei Pesci sono generalmente persone felici, capaci di instillare negli altri sensibilità, amore per il prossimo e per la bellezza senza problemi.

Le mamme Pesci crescono bambini abituati a pensare in maniera positiva, capaci e pronti a superare i propri limiti: insomma, future persone di successo!

I Pesci sono perfetti per fare le madri: sanno dare ai bambini un senso di pace e sicurezza che, una volta cresciuti, ricercheranno in tutte le maniere.

Chi ha una mamma Pesci lo sa: niente è impossibile e tutto è da provare. Dopotutto, per ogni passo che farete, c’è la vostra mamma a seguirvi e supportarvi!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni migliori da avere come mamma

Inutile cercare anche solo di discutere: cari nati sotto il segno del Cancro, che li vogliate o meno e che li abbiate o meno, una cosa è certa.

Siete (o sareste e sarete) delle mamme fantastiche! Il Cancro è uno dei segni più materni di tutto lo zodiaco e anche quando non sente tale desiderio finisce sempre per essere il preferito dai bambini.

Sarà perché i nati sotto il segno del Cancro riescono ancora ad immedesimarsi con quella parte di loro rimasta “piccola” o perché capiscono bene i sentimenti degli altri?

Empatici, gentili, attenti a non offendere mai: i nati sotto il segno del Cancro rappresentano il vero ritratto della mamma praticamente perfetta!

Anche se sanno essere particolarmente ansiosi, i nati sotto il segno del Cancro riescono spesso a mettere i loro problemi da parte per evitare di “trasmetterli” ai più piccoli.

Con il Cancro i bambini possono giocare ed imparare, in un ambiente sempre sicuro ed amorevole. Quando si tratta di difendere i piccoli, poi, il Cancro diventa un vero e proprio… leone! (Gioco di parole non voluto).

Impossibile non dare a loro la palma di segni migliori da avere come mamma!