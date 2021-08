Dove concentri la tua forza emotiva? Scopriamolo grazie al test dell’energia: il gioiello che scegli ci dirà dove incanali le tue forze.

Oggi abbiamo deciso di proporti un test psicologico decisamente interessante. Vogliamo sapere, infatti, come indossi i tuoi gioielli!

Nella vita di tutti i giorni, infatti, in molti facciamo delle scelte che possono sembrarci di poco conto ma che in realtà svelano molto di noi.

Il test dei gioielli che ti proponiamo oggi riuscirà a farci capire se stai incanalando la tua energia nel “punto” giusto oppure se stai “sprecando” i tuoi poteri cosmici.

Non male come test, no? E in più devi solo scegliere un gioiello: più semplice di così!

Iniziamo subito!

Test dell’energia cosmica: dove concentri il tuo potere? Scopriamolo grazie ai gioielli

Sapevi che sul nostro corpo ci sono dei punti che sono come dei “catalizzatori” di energia cosmica? Ovviamente non siamo qui per fare una lezione a riguardo (non potremmo neanche) però è importante sapere che la tua energia passa per dei punti determinati del tuo corpo.

Quale avrai scelto di “esaltare”?

Vogliamo scoprirlo oggi grazie al nostro test dell’energia cosmica: per farlo non ti servirà altro che scegliere uno dei quattro gioielli che ti proponiamo nell’immagine qui sopra.

Cosa preferisci indossare (o anche cosa indossi senza neanche pensarci) tra l’anello, il bracciale, gli orecchini e la collana?

Scegli il gioiello che ti piace di più indossare o anche quello che metti per comodità, senza neanche pensarci troppo se non sei un’amante dei monili.

Bene, adesso non ci resta altro da fare che scoprire se stai bloccando la tua energia, se ne stai richiedendo troppa “negativa” o che non ti piace e poi… cambiare tutto!

Allora: che gioiello hai scelto?

Anello

Se ti piace indossare spesso degli anelli o se c’è un anello in particolare a cui non puoi rinunciare, devi innanzitutto dirci dove lo posizioni.

Senza entrare nello specifico dettaglio di ogni dito (e fidati, potremmo) devi sapere che posizionare gli anelli sulla mano destra equivale a “donare” energia mentre se lo metti sulla mano sinistra stai “ricevendo” energia.

Il posizionamento è importantissimo! Se tieni l’anello sulla mano sinistra sarai aperto a ricevere energia creativa ed artistica mentre se lo tieni sulla destra sarai più concentrato e logico che mai.

La tua energia si divide a seconda della mano su cui decidi di indossare gli anelli: se li indossi su entrambi le mani stai “bilanciando” l’apporto di energia.

Insomma: la scelta è solo tua!

Bracciale

Indossare un bracciale sul polso vuol dire incanalare la tua energia su qualcosa di molto importante: la tua salute!

Il polso è uno dei punti più importanti e che rivelano di più sul nostro corpo: grazie al suo battito possiamo capire come stiamo, se ci sono problemi ed anche come risolverli.

Indossare un bracciale all’altezza del polso equivale ad incanalare l’energia verso la protezione della tua salute e del tuo corpo, cercando di mantenerla sempre al sicuro.

Evidentemente, con questa scelta, ti stai impegnando a tenere il tuo fisico al sicuro da qualsiasi problema, piccolo o grande che sia. Tutte le tue energie sono “in protezione“: sta a te decidere se vuoi cambiare questa situazione o meno!

Gli orecchini

L’accessorio irrinunciabile, per te, sono gli orecchini. Magari li scegli di diversi ogni giorno o magari ne hai un paio che non puoi cambiare mai (a parte, ovviamente, quando li pulisci).

Per te gli orecchini rappresentano il tipo di gioiello a cui non puoi rinunciare: ma cosa vuol dire questo per la tua energia?

Avere una preferenza per gli orecchini, magari con più buchi e piercing, rappresenta un vero e proprio modo per assorbire energia. Quella altrui!

Sei in grado di ascoltare gli altri senza giudicare e per questo motivo sei estremamente richiesto: le tue orecchie sono un dono prezioso!

Quieto e tranquillo, lasci che gli altri sfoghino la loro energia su di te o verso di te: questo vuol dire che ne assorbi molta che poi, a volte, non sai davvero come gestire!

Sei una persona che sente fortemente tutte le ingiustizie, che non ha paura di parlare o di esporsi quando deve e che spesso può essere anche un poco sconsiderata.

Il tuo rapporto con gli altri è indispensabile: ecco perché incanali tutta la tua energia nelle orecchie!

La collana: ecco cosa vuol dire indossarla con il test dell’energia

Il collo è uno dei cosiddetti “punti del cielo” del nostro corpo, deputati a connettere il cervello con il resto del fisico e a far “collaborare” e comunicare il nostro organismo.

Se indossi collane o collanine, se ne hai diverse tra cui scegliere o la stessa che metti ogni giorno poco importa.

Per te, quello che conta, è avere sempre qualcosa intorno al collo!

In questo modo, infatti, stai incanalando la tua energia nel modo migliore: stai concentrando, infatti, tutto il tuo spirito nel punto che corrisponde alla “realizzazione di sé“.

Sei una persona molto motivata, che ha obiettivi chiari e concreti ed anche un piano preciso per raggiungerli.

In questo momento, quindi, l’aiuto dell’energia cosmica è fondamentale. Vuoi diventare qualcuno e la tua visione è chiara: hai bisogno di tutta la tua concentrazione per farcela!

Portare la collana, ogni giorno, ti aiuterà sicuramente ad incanalare le energie nella direzione giusta.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.