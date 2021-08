Inutile fare finta di niente: se ti piace “sparlare” degli altri sei sicuramente nella classifica dei segni più pettegoli dello zodiaco! Pronto a scoprire chi sono i primi cinque e se ci sei tu (o le tue amiche)?

Quante volte ti è capitato di vederti con le tue amiche proprio al fine di parlare di qualche succosissimo gossip che hai scoperto e che non vedi l’ora di condividere con loro?

E quante altre volte, paradossalmente, ti sei ritrovata a giudicare altre persone che facevano esattamente la stessa cosa?

Se la risposta è sì ad entrambe le domande abbiamo una buona (che è anche una cattiva) notizia per te. Sei sicuramente nella classifica dell’oroscopo di oggi!

Come? Vorresti sapere di nuovo di che classifica si tratta? Ehm…

I segni più pettegoli dello zodiaco: scopriamo se sei nella classifica dell’oroscopo di oggi

Inutile fare finta di niente: ci sono persone a cui piace veramente tanto spettegolare. Non si tratta sempre e solo delle quattro vecchiette di paese, sedute in mezzo alla strada e pronte a fare “il pelo” a chiunque passi di fronte loro, questo no.

Quante volte, infatti, ti è capitato di sederti con un amico e di passare in rassegna tutto quello che hanno fatto le vostre conoscenze in comune, per commentarle in maniera… “innocente“?

La classifica di oggi dello zodiaco vuole occuparsi proprio di questo: stanare tutti i pettegoli e costringerli a venire allo scoperto.

Basta fare finta di niente: siete dei chiacchieroni e, quindi, non c’è niente di male (più o meno) a farlo sapere a tutti!

Se vuoi metterti al riparo da queste persone o scoprire, semplicemente, dove si posiziona il segno della tua collega di lavoro, questa è la classifica che fa per te.

Scopriamo immediatamente le prime cinque posizioni della nostra classifica dell’oroscopo di oggi. Ecco chi sono i segni in assoluto più pettegoli di tutto lo zodiaco!

Gemelli: quinto posto

Incontriamo subito, nella nostra classifica, i nati sotto il segno dei Gemelli. Inutile cercare di svicolare, cari Gemelli. Siete dei pettegoli e lo sapete bene! Chi è nato sotto questo segno, infatti, si trova sempre in situazioni assurde o al limite: incapaci di passare anche solo una serata a casa da soli, i Gemelli sono persone che finiscono per conoscere tutto di tutti. E con quanta velocità!

Oltre a sapere tutto degli altri, i nati sotto il segno dei Gemelli finiscono per essere sempre al centro dei pettegolezzi, proprio perché non riescono a tenere chiusa la bocca mai.

Sono dei veri pettegoli: fate attenzione!

Toro: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Toro, che tanto ci sembrano pratici e con la testa sulle spalle, sono dei pettegoli niente male.

Certo, può capitare che commentino qualche notizia per il puro gusto di farlo ma il più delle volte non c’è niente da fare: chiacchierano degli altri e delle loro situazioni perché sono interessatissimi alla vita altrui!

Il Toro è uno di quei segni sempre affascinato dalla vita umana, che non perde occasione per commentare gli affari degli altri. Si racconta spesso che è pura e semplice curiosità ma la realtà è un’altra: il Toro è un pettegolo nato!

Cancro: terzo posto

Sul primo gradino del podio della nostra classifica di oggi non possiamo fare a meno di trovare tutti i nati sotto il segno del Cancro. Ehi, non guardateci con quell’espressione spaesata: sapete benissimo di essere colpevoli!

Il Cancro, infatti, è un segno che non può esimersi dal parlare degli affari altrui… così come dei suoi! Infatti il suo primo argomento di conversazione, quasi sempre, riguarda la sua stessa vita amorosa e sentimentale: non riesce proprio a non commentarla con chiunque!

Il Cancro è un segno che riceve numerose confidenze, proprio per il suo modo di fare, ma che possiamo assicurare non rivela mai a nessuno. I suoi pettegolezzi, principalmente, si svolgono intorno a quello che intuisce degli altri e che, quasi sempre, è giusto. Sono dei veri “cacciatori” di pettegolezzi e non sbagliano quasi mai: fate attenzione!

Bilancia: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica, invece, troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Vi sembra strano trovarli così in alto nella classifica dei pettegoli? Beh, è perché la Bilancia è uno dei segni più chiacchieroni ma anche più “infidi” che ci sia.

Riesce sempre a far finta di essere innocente mentre, nel frattempo, parla alle spalle di chiunque: è una vera maestra!

La Bilancia, infatti, è uno di quei segni che non risparmia pettegolezzi o anche dicerie piuttosto brutte agli altri; solo che lo fa sempre con il sorriso sulle labbra!

Questo segno è uno di quelli che non può fare a meno di guardare la vita degli altri, anche con un poco di invidia. Appena le cose non vanno bene nella sua vita, infatti, la Bilancia si mette subito a fare il pari con quelle degli altri: e spesso spettegola senza neanche rendersene conto!

I nati sotto questo segno sono veramente furbi e riescono quasi sempre a non farsi beccare. Fateci caso la prossima volta che lasceranno cascare un commento “innocuo” su un’altra persona non presente o quando chiacchiereranno di fatti privati altrui ridendo e scherzando come se avessero ricevuto il permesso di divulgare quelle notizie!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni più pettegoli dello zodiaco

Infine, al primo posto della nostra classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Sono loro ad essere i più pettegoli di tutti e possiamo ben dire che la notizia non ci stupisce per niente!

L’Ariete è un segno che non fa il minimo sforzo per nascondere la sua voglia di spettegolare: passa sempre ore ad analizzare il comportamento altrui e nessun segreto è al sicuro con lui.

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono per forza persone cattive o poco simpatiche. Purtroppo per loro, però, hanno una mentalità che gli impedisce di parlare di altro se non dei fatti delle persone che li circondano. Sembra, ai nati sotto il segno dell’Ariete, il modo migliore per stringere amicizie ed alleanze ed anche per essere i più benvoluti dal loro gruppo!

L’Ariete, infatti, ha un piccolo problema di autostima ed egocentrismo: vorrebbero essere i più simpatici del gruppo ma vogliono anche mostrare a tutti che con loro non si scherza.

Purtroppo (per tutti noi) questo si traduce in un pettegolezzo veramente incessante, che non risparmia nessuno: non dimenticatelo e fate attenzione quando riferite i vostri fatti personali ad un Ariete!