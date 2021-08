By

Hai tantissima autostima (anche troppa)? Scopriamo subito se sei nella classifica dei cinque segni con più autostima dell’oroscopo!

Magari non sei tu ad avere tutta questa autostima ma una persona che conosci e che, francamente, non ti sta neanche simpatica.

Detesti il modo in cui si veste, le foto che posta o semplicemente il suo modo di fare: ma perché?

Al mondo esistono persone che sono state “benedette” da una quantità veramente industriale di autostima.

Non sei curiosa di scoprire quali siano i segni dell’oroscopo che partono avvantaggiati in questa categoria (e se ci sei anche tu?).

I segni con più autostima dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi dei segni zodiacali

Inutile cercare di nascondere che detesti quella persona piena di autostima. Dopotutto, per il solo fatto di non avere filtri, limiti o paure ti sembra che quel tizio o quella tizia si divertano molto più di te!

Ovviamente, però, potremmo esserci sbagliati e star parlando con qualcuno che, invece, è molto sicuro di sé… anche troppo, forse!

Oggi vogliamo scoprire la classifica dei segni zodiacali che hanno più autostima nello zodiaco e cercare di capirlo meglio.

Dopotutto, se sei tra i primi cinque vuol dire che puoi assolutamente indossare quel paio di scarpe arancioni che hai comprato due anni fa!

Vediamo quali sono i segni con più autostima dello zodiaco e cerchiamo di scoprire da dove gli viene tutta questa sicurezza di sé.

Sicuro di non essere in classifica (e quindi di non essere odiato da tutti gli altri)?

Ecco le prime cinque posizioni!

Toro: quinto posto

Inutile anche solo parlarne: i nati sotto il segno del Toro hanno un’autostima decisamente prorompente, non è vero?

No, cari Toro, non vi offendete: siete persone particolarmente dotate, che in molti invidiano e che quasi tutti vorrebbero copiare. Avere autostima, nel vostro caso, è particolarmente giustificato!

Il Toro è uno di quei segni che “finge” di non avere autostima perché è anche molto insicuro. Mettetelo in condizione, però, di dover difendere sé stesso od il suo lavoro e vedrete come si trasformerà!

Ariete: quarto posto

Anche tutti i nati sotto il segno dell’Ariete sono particolarmente dotati in fatto di autostima. A sentir loro, infatti, non c’è quasi nessuno di più bravo dell’Ariete stesso in quello che fa!

Magari hanno ragione, eh, ma questo non toglie che i nati sotto il segno dell’Ariete possano risultare, a volte, particolarmente indigesti agli altri.

Se sentiste anche voi qualcuno parlare costantemente delle sue insicurezze ma poi anche elogiarsi a non finire, capireste quello che intendiamo.

E se conoscete qualcuno nato sotto il segno dell’Ariete… beh, allora già sapete di che cosa parliamo!

Scorpione: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Sappiamo bene quanto possano essere “pieni” di autostima, non è vero?

Lo Scorpione, infatti, è un segno decisamente contento di sé stesso e capace di cambiare la sua vita in un attimo.

I nati sotto questo segno sono persone particolarmente concentrate su di loro e sui propri bisogni e non hanno paura di mettersi al primo posto nella loro lista di priorità.

Contestualmente, quindi, non lesinano neanche i complimenti o le pacche sulla spalla quando parlano di sé stessi: insomma, i nati sotto il segno dello Scorpione hanno veramente autostima da vendere!

Bilancia: secondo posto

Meritata o meno, una cosa è certa: la Bilancia è uno dei segni con più autostima di tutto lo zodiaco! Chi è nato sotto questo segno, infatti, può essere certamente visto come una persona abbastanza esuberante. Quando fanno qualcosa di bello, quindi, finiscono per allargarsi talmente tanto da prendersene tutti i meriti!

La Bilancia non è di certo un segno modesto, che fa finta di non avere i suoi meriti o che non parla dei suoi obiettivi. Nel lavoro o nella vita privata, infatti, la Bilancia tende sempre ad attribuirsi tutto quello che può: poco importa che sia meritato o meno!

La Bilancia è semplicemente un segno molto esuberante e sempre pronto a fare festa.

La sua autostima è quasi sconfinata: non potete assolutamente convincerli che non stiano vivendo la vita migliore, nel posto migliore e con le persone migliori del mondo.

Dopotutto, alla fine, la Bilancia è felice così: perché cercare di mettersi in mezzo?

Leone: primo posto nella classifica dei segni con più autostima dello zodiaco

Non dovrebbe essere una sorpresa per tutti noi scoprire che il Leone è al primo posto della nostra classifica di oggi.

Dopotutto non esiste veramente nessuno che abbia più autostima di loro!

Il Leone è un segno che crede veramente molto nelle sue capacità: certo, spesso ha senso visti i loro molti talenti!

Anche se, a volte, sono presi da dubbi come qualsiasi altra persona, i nati sotto il segno del Leone sono decisamente pieni di autostima (ed anche un poco arroganti, se proprio volete saperlo).

L’autostima dei Leone a volte li caccia in situazioni decisamente poco divertenti: come quando sono convinti di qualcosa di sbagliato ma la loro autostima li convince a portare avanti il loro punto senza paura!

Anche se spesso sbagliano, i nati sotto il segno del Leone sfruttano la loro autostima in maniera decisamente positiva, la maggior parte delle volte.

Stare vicino a loro può farvi sentire veramente inspirati: non sottovalutateli!