Come guardi la realtà? Scoprilo grazie al test sulla prospettiva sulla vita: devi solo guardare questa immagine e dirci che cosa ti rimane più impresso!

Tutti abbiamo il nostro particolarissimo modo di guardare alla vita, non trovi? Anche se ci sembra che tutto giri intorno a noi, infatti, spesso ci tocca “sbattere il muso” contro la realizzazione che gli altri… beh, credono che tutto giri intorno a loro!

Tutti siamo il “personaggio principale” della nostra storia ma non ci rendiamo conto che per gli altri non è assolutamente così.

Qual è il tuo modo di guardare alla realtà? Scopriamolo subito grazie al nostro test psicologico di oggi!

Test prospettiva sulla vita: come risponderai al test psicologico e di personalità di oggi?

Anche oggi abbiamo pensato di proporti un test psicologico decisamente interessante. Quello che ti vogliamo proporre, infatti, è il modo di scoprire come ti approcci alla vita ed anche con che occhi guardi la realtà.

Piuttosto ambizioso come obiettivo, non trovi? Bene, noi pensiamo di farcela: che dici, vale la pena fare un tentativo?

Per il nostro test di oggi non dovrai far altro che guardare l’immagine che trovi rappresentata qui sopra.

Che cosa vedi prima e, soprattutto, quale dei due elementi ti rimane più impresso nella retina? (Ovviamente è un modo di dire: non vogliamo farti appiccicare gli occhi allo schermo, scherzavamo!).

La nostra prospettiva sulla vita è di certo influenzata dal modo in cui “vediamo” la realtà. Percepire qualcosa piuttosto che qualcos’altro (per quanto ci possa sembrare ridondante) è però alla base di tutta l’esperienza umana.

Il nostro test di oggi ci potrà aiutare a capire che cosa vuoi e quali sono le tue prospettive nella vita grazie solo a quello che vedi.

Il soggetto che vedi nell’immagine, infatti, ci svelerà come ti approcci alla vita: non sei curioso? (Noi sì).

Allora cosa vedi: il volto di una ragazza o una strega che lancia un incantesimo su un’altra figura?

Hai visto il volto di ragazza

Vedere prima il volto della ragazza (e continuare a considerarlo come l’immagine preponderante) ci svela che sei una persona abituata a guadare “in faccia” la vita.

Sei chiaramente una persona aperta al confronto, che non ha paura di mettersi in discussione e che non fa altro che cercare il rapporto con gli altri.

Il tuo approccio alla vita è decisamente positivo: non hai paura che qualcuno stia cercando di tradirti o di ingannarti e sei generalmente molto fiducioso.

Grazie alla tua attitudine sempre limpida ed al sorriso sulle labbra, riesci sempre a cavartela, anche nelle situazioni più difficili!

Complimenti! Il tuo modo di fare è influenzato dalla tua visione sempre allegra e “chiara” di quello che ti succede: non potevi sperare in un responso migliore di così!

Hai visto le due figure: ecco che cosa vuol dire nel test prospettive sulla vita

Vedere le due figure ci fa capire che il tuo approccio alla vita è quasi sempre decisamente conflittuale. Nella tua mente, infatti, ci sono sempre dei problemi e delle questioni che vanno risolte anche quando, effettivamente, non ci sarebbero!

Di certo la vita ti ha portato ad avere questo atteggiamento a causa delle durissime prove che ti ha messo davanti.

Se già la tua personalità era abbastanza chiusa e pronta al confronto, di certo ci sono state alcune persone od alcuni avvenimenti che hanno accentuato questo tuo modo di fare.

Vedi sempre il conflitto, anche dove non c’è, e finisci per risultare aggressivo anche in situazioni dove, in realtà, credevi di essere stato gentile.

Il tuo problema è che sei sempre avanti con il cervello, sempre alla ricerca di qualcuno da incolpare o da “smascherare”, rivelando la sua vera identità.

Non possiamo dirti di cambiare totalmente la tua personalità ma è bene che tu sappia che non puoi di certo vivere per sempre così. Aprirsi agli altri ed avere fiducia in loro non ti darà sempre cattivi risultati: prova qualche volta!