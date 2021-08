Seno grande più tonico? Prova questo massaggio che fa miracoli!

Hai un seno grande cadente e vorresti che fosse più tonico? Ecco il massaggio giusto da abbinare ad una corretta alimentazione. Il risultato ti lascerà di stucco!

C’è chi ama metterlo in evidenza e chi, invece, preferisce non mostrarlo troppo. Stiamo parlando del seno, una parte del corpo fondamentale per ogni donna. Prendersene cura è importante e, dopo i trent’anni, andrebbero sempre fatti degli screening periodici. La prevenzione è importante e tutti i medici la raccomandano.

Ci sono diversi tipi di seno naturale. Per ognuno di essi c’è il reggiseno giusto. Il seno può essere: a campana, est/ovest (in questo tipo di seno i capezzoli ‘guardano’ in direzioni opposte), distante, snello, atletico, a goccia, tondo, ptosico o rilassato.

La società odierna impone canoni di bellezza stereotipati. Influencer, attrici e showgirl mostrano sui social seni quasi perfetti, tondi, sodi e prosperosi. Non sempre è merito di madre natura. Molte ricorrono alla chirurgia estetica. Più del 22% delle donne vorrebbe ritoccare il décolleté.

Ma ci sono tanti consigli preziosi per avere un seno naturale più sodo senza ricorrere al bisturi. Che sia grande, medio o piccolo, puoi fare molto da sola per il tuo seno, seguendo delle buone pratiche. Ti sveliamo tutti i segreti per avere un risultato pazzesco!

Seno grande più tonico con questo massaggio efficace!

Il tuo benessere passa anche dalla tavola: la dieta mediterranea aiuta a mantenere in buona salute la pelle del seno, molto delicata, e a prevenire diverse patologie. E’ fondamentale scegliere cibi ricchi di antiossidanti, vitamine, lipidi e proteine.

Per avere un seno più tonico, il primo consiglio da seguire è quello di non perdere peso drasticamente. Quando accade questo, a pagarne le conseguenze sono soprattutto i tessuti adiposi come la ghiandola mammaria. Inoltre, perdere troppi chili in poco tempo, può causare la comparsa delle orribili smagliature.

Ma vediamo ora cosa puoi fare a casa per avere un seno più sodo. Oltre ad utilizzare qualche crema specifica, devi soprattutto fare degli esercizi mirati per tonificare i pettorali. Questi sono composti da due gruppi di muscoli chiamati ‘gran pettorale’ e ‘piccolo pettorale’. Rinforzarli aiuta ad avere un seno più tonico e ‘compatto’.

L’esercizio miracoloso per avere dei buoni risultati è quello delle croci con l’elastico. Ecco come devi farlo:

Posizionati a gambe leggermente piegate e divaricate in base alla larghezza del tuo bacino. Mantieni la pancia in dentro e la schiena ben dritta. Porta l’elastico dietro la schiena con entrambe le mani e cerca di mantenere le braccia aperte e distese. Chiudi le braccia davanti a te e poi riaprile, mantenendole ben distese.

Ripeti questo esercizio 4 volte in 10 ripetizioni, con 30-40 secondi di recupero fra una serie e l’altra. Parti così per poi arrivare, gradualmente, a 15-20 ripetizioni.

Per migliorare l’aspetto del tuo seno, non sottovalutare l’importanze dei massaggi. Te ne proponiamo uno che funziona davvero e che puoi fare da sola. Ecco gli step da seguire!

Dopo la doccia, versa sulla pelle ancora umida qualche goccia di olio essenziale e massaggia i seni con movimenti circolari a forma di ‘otto’. Prendi un seno in ciascuna mano e ‘scuotilo’ delicatamente, soprattutto se sei nel periodo premestruale. Alza il braccio e posiziona la mano opposta nell’incavo dell’ascella, con il pollice appoggiato sopra il seno. Fatto questo, sali fino alla clavicola pizzicando leggermente.

Non ci sono controindicazioni per questo ed altri tipi di massaggio al seno. Tuttavia, è sempre meglio che tu chieda un parere al medico se stai allattando oppure se hai dei noduli sospetti.

Infine, ricorda sempre di scegliere il reggiseno adatto. Per migliorare l’aspetto del tuo seno, un giusto sostegno è fondamentale! Ora hai qualche trucco in più da provare per avere un décolleté da urlo in poco tempo e sentirti più sicura. Metti subito in pratica i nostri consigli e non te ne pentirai!