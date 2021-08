Hai i “numeri” giusti per sfondare nel mondo di Internet? La risposta è “sì” (molto probabilmente) se sei uno dei segni zodiacali che diventeranno influencer!

Possono piacere molto, non piacere per niente oppure esserci del tutto indifferenti ma (purtroppo) sono qui per restare.

Di chi parliamo? Ma degli influencer!

Persone che hanno conosciuto una fama niente male grazie ai social media dove hanno mostrato, giorno dopo giorno, di essere esperti nel loro campo, di sapersi relazionare con il pubblico e di conquistare le simpatie di molti.

Non è che l’oroscopo può aiutarci a capire se diventerai un vero influencer?

I segni zodiacali che diventeranno influencer: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Foto sempre in posa, profilo curatissimo, social media sempre aggiornati e pieni di like e condivisioni: sicuro di non essere un influencer?

Per quanto questo termine descriva personaggi che, spesso e volentieri, non sono altro che pubblicità ambulanti, ci sono dei sicuri vantaggi ad avvicinarsi a questo mondo.

Dopotutto un influencer non è solo quello da milioni di follower ma anche la persona più copiata della sua cerchia di amici e conoscenti.

Tutti conosciamo qualcuno sempre “al top” che è quasi capace di prevedere le mode (o, in realtà, di crearle).

Come fare a riconoscere un influencer che non ha ancora raggiunto i milioni di follower prima del successo? Semplice! Grazie al suo segno zodiacale!

Gemelli: quinto posto

Sui social media, lo sappiamo, bisogna mostrare una parte della propria vita che è quella migliore, vero? Bene, sappiate che in questo i Gemelli sono dei veri maestri e che potrebbero assolutamente essere degli influencer a tempo pieno.

Poco importa che cosa stia accadendo nella loro vita, quali disastri si stiano lasciando alle spalle o chi hanno ferito ultimamente. Il loro profilo e le loro foto faranno sempre credere a tutti che la vita dei Gemelli è perfetta e fantastica. Più influencer di così!

Scorpione: quarto posto

Anche se contro la loro volontà, i nati sotto il segno dello Scorpione sono già, in realtà, dei piccoli influencer!

Lo Scorpione, infatti, ha una personalità veramente da leader, che lo mette sempre al centro dell’attenzione. Non che a lui dispiaccia: allo Scorpione piace particolarmente poter guidare gli altri!

Ecco quindi che, volente o nolente, lo Scorpione è capace di attirare tantissime persone che vogliono sapere come fa a vivere così e vogliono scoprire tutto della sua vita intima.

Non c’è influencer in erba migliore di uno Scorpione: in poco tempo conquisteranno il mondo!

Ariete: terzo posto

C’è qualcuno di più egocentrico di una persona nata sotto il segno dell’Ariete? La risposta è ovviamente sì ma anche loro, dopotutto, non scherzano mica!

L’Ariete è uno dei segni che potrebbero diventare influencer (o che forse già lo sono) con estrema facilità.

Abituati ad avere sempre gli occhi di tutti addosso, i nati sotto il segno dell’Ariete apprezzano tantissimo l’attenzione altrui!

Per loro esporre la propria vita ed il proprio lavoro non sarebbe assolutamente un peso, anzi!

Se l’Ariete sfonderà sui social non sta a noi dirlo, sinceramente: sappiamo solo che se e quando decideranno di diventare star di Internet metteremo sicuramente “segui“!

Vergine: secondo posto

Hanno il feed coordinato per colore, sanno qual è l’ora giusta nella quale postare o meno e, soprattutto, hanno un interesse particolare verso il “diffondere” le proprie idee.

Di chi parliamo? Ah ma dei nati sotto il segno della Vergine!

La Vergine ha una carriera da influencer praticamente già avviata anche se ancora non lo sa!

La Vergine, infatti, è uno di quei segni capaci di programmare la sua vita al dettaglio e non ha paura di “esibirsi” di fronte agli altri.

Certo, gli ci sono voluti anni per mettere tutto a punto, esattamente come voleva, ma adesso per la Vergine, essere sotto gli occhi di tutti non è assolutamente un problema!

La Vergine potrebbe diventare un influencer domani, se solo ne avesse voglia: chissà che una qualche svolta della vita non li metta a lavorare su Instagram?

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che diventeranno influencer

Inutile cercare di nascondersi, cari nati sotto il segno del Toro. Volenti o meno gli influencer della vostra compagnia di amici… siete proprio voi!

Il Toro, infatti, ha una personalità spesso dirompente ed esagerata, che lo mette nella condizione di “animare” qualsiasi ritrovo. Poco importa che sia con sconosciuti o con amici: tutto gira sempre e solo intorno al Toro!

Questo segno sente una grande pressione sociale anche e soprattutto perché tantissime persone lo prendono ad esempio.

Il Toro, infatti, ha un’allure che lo fa veramente spiccare in mezzo agli altri: non è strano che in tantissimi scelgano di copiare i suoi modi di fare od il modo in cui si veste!

Anche se i nati sotto il segno del Toro vivono male il rapporto con la “popolarità” non possono fare a meno di essere considerati come degli influencer in erba.

Poco importa che siano sui profili social o meno: avranno dei follower ovunque andranno!