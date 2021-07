Vacanze in camper: la formula giusta per viaggiare con più autonomia e flessibilità ai tempi del Covid-19. Ci sono tanti buoni motivi per farlo e gli itinerari da sogno non mancano!

Estate portami via! E’ il periodo dell’anno più atteso, quello che ci permette finalmente di staccare la spina e di pensare soltanto a come rilassarci. L’estate 2021, purtroppo, ha molto in comune con quella passata; faremo ancora i conti con divieti e restrizioni a causa del Covid-19.

Addirittura, dal prossimo 6 agosto, sarà obbligatorio avere il green pass per accedere ad una serie di luoghi, inclusi bar e ristoranti al chiuso. Nonostante tutto, però, la voglia di viaggiare non manca!

Molti italiani sono già partiti e altri, invece, lo faranno in questo weekend. Il Covid-19 ha cambiato la domanda turistica: si punta su strutture che abbiano ampi spazi interni ed esterni e che possano garantire il rispetto della normativa anti-contagio.

L’Italia è meravigliosa, da Nord a Sud: pullula di borghi incantevoli a Bandiera Arancione, ricchi di bellezze storico-archeologiche e naturalistiche.

Il trend del momento è il turismo di prossimità e c’è un ritorno alla formula delle vacanze in camper, che si può anche noleggiare. Vediamo insieme quali sono i vantaggi.

Vacanze in camper: ecco i 10 buoni motivi per farlo!

Fare le vacanze spostandosi da un luogo all’altro è un’esperienza unica. Ecco quali sono i punti di forza di una vacanza on the road in camper.

