Il Test della Rosa svelerà quali sono gli aspetti del tuo carattere sui quali si può far leva per conquistarti. Lo hanno già fatto o non hai mai trovato la persona con l’intuizione giusta?

Per conquistare una persona spesso non basta sommergerla di complimenti oppure farle credere di essere unica e insostituibile. Al contrario, bisogna conoscere molto a fondo il suo carattere, le sue preferenze e le sfumature del suo umore.

Il motivo per cui è stata scelta una rosa come simbolo di conquista è molto semplice: la regina dei fiori è sempre stata associata all’amore passionale e sentimentale, ma anche alla conquista. Del resto, per far colpo su qualcuno si regalano 100 rose, non 100 margherite!

Per eseguire correttamente questo test dovrai semplicemente osservare tutte le immagini che ti proponiamo e sceglierne una, quella che attira la tua attenzione nel modo più istintivo possibile.

Se riuscirai a non riflettere molto sulla tua scelta sarai in grado di entrare in connessione diretta con il tuo inconscio e dargli modo di “parlare” attraverso questo test.

Test della Rosa

1 – Bocciolo di Rosa

Un bocciolo di rosa promette un fiore bellissimo nel prossimo futuro, ma ha bisogno di molte cure e delle giuste condizioni per sbocciare e liberare tutte le sue potenzialità.

Se hai scelto questa rosa vuol dire che ti senti esattamente come quel bocciolo, cioè un attimo prima della fioritura. Sei certa di possedere molte potenzialità e che potresti fare grandi cose se soltanto ti saranno forniti gli strumenti per compiere le tue imprese.

La strategia giusta per conquistarti consiste nel darti amore, sostegno e protezione, nel renderti le cose semplici e nel coccolarti il tanto che basta a darti la possibilità di concentrarti sul futuro e sulla realizzazione dei tuoi sogni.

2 – La Rosa Gialla

La rosa gialla è comunemente simbolo di invidia ma è anche una delle rose più rare e affascinanti, che si regalano molto poco e che non vengono apprezzate moltissimo. Se hai scelto proprio questa rosa significa che sei una persona molto riservata, che parli poco dei tuoi sentimenti e che cerchi a tutti i costi di proteggere i suoi sentimenti e la tua intimità.

Fai anche un po’ di fatica ad aprirti con gli amici fidati. Si potrebbe dire che, se fossi una rosa, saresti un fiore con molte spine.

La strategia per conquistarti consiste nel farti sentire al sicuro, apprezzata e protetta. Se la persona che cerca di guadagnare la tua attenzione sarà in grado di farti sentire unica e amata, anche con i tuoi piccoli difetti e con le tue piccole paranoie, allora non riuscirà solo a conquistarti, ma ti permetterà anche di esprimere tutta la tua bellezza interiore ed esteriore.

3 – La Rosa Rosa

La rosa che dà il nome al colore è una delle più amate in assoluto dalle donne di tutto il mondo. Nel linguaggio dei fiori rappresenta l’affetto e ogni tipo d’amore diverso da quello romantico e passionale.

Se hai scelto questa rosa, che è rappresentata senza rami e senza foglie, quindi senza spine, significa che sei una persona che non ama i conflitti e le emozioni forti. Probabilmente nascondi un animo molto romantico e altruista, in grado di dare al prossimo moltissimo amore e altrettanto affetto.

Ti piace sentirti coccolata e protetta e adori ricevere piccole attenzioni che ti riscaldino il cuore.

Secondo il test della rosa la strategia giusta per conquistarti consiste nel circondarti d’affetto e nel farti sentire apprezzata per le tue qualità interiori più che esteriori. La persona ideale per te è quella che condivide i tuoi ideali e il tuo altruismo, è disposta a mettersi in gioco e sostenerti in ogni possibile aspetto della tua vita.

4 – La Rosa Rossa

La rosa rossa l’immagine che viene in mente a tutti quando si nomina quello che, per eccellenza, è il fiore che rappresenta l’amore tra due persone.

Se hai scelto questa rosa sei una persona passionale, decisa e senza paura. Ami le emozioni forti e le situazioni in cui ti viene permesso di essere al centro dell’attenzione. Non hai paura di esporti e di metterti in gioco, ami le sfide personali e lavorative, sei in grado di superare gli ostacoli con intelligenza e decisione.

La strategia giusta per conquistarti consiste nel farti sentire una regina, trattandoti come tale. Una persona che voglia meritare la tua attenzione deve essere in grado di esaltare le tue doti sociali e la tua bellezza, deve anche metterti nelle condizioni giuste di brillare in ogni occasione possibile. Al contrario, il modo migliore per allontanarti e farti infuriare è impedirti di fare quello che vuoi oppure ostacolare le tue ambizioni e i tuoi desideri.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.