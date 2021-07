Scopri quali saranno i segni più fortunati e sfortunati in amore di oggi 27 Luglio 2021. Ci sei anche tu?

Procede senza sosta l’ultima settimana di Luglio che come abbiamo già avuto modo di vedere porterà qualche piacevole sorpresa ai vari segni. Come sarà però l’amore in questo Martedì 27 Luglio? Oggi ci concentreremo sul segno più fortunato e su quello che, invece, lo sarà meno. Scopri se ci sei anche tu o se puoi considerati in una più “comoda” via di mezzo.

I segni più fortunati e sfortunati di oggi Martedì 27 Luglio

Quando si parla di segni e di fortuna, l’incidenza delle stelle, sopratutto in amore, è molto importante. Ancor più lo è capire chi avrà maggior o minor fortuna. Un modo valido per capire a cosa andare incontro e come comportarsi riguardo ai sentimenti. Motivo per cui, oggi scopriremo i segni in e out in amore.

Toro – Il segno In in amore

Oggi è la giornata giusta per dedicarti ai sentimenti. L’amore sarà il protagonista indiscusso della tua giornata e ti porterà ad ottenere molto più di quanto pensi. Ciò che conta è concentrarti sulla persona che ami e farlo tenendo aperte le porte del dialogo. Se sei ancora single ci sono nuovi incontri che potrebbero evolvere in qualcosa di speciale. Anche qualcuno già conosciuto da poco potrebbero sorprenderti facilmente. Ciò che conta è non perdere mai di vista le tue aspettative e concentrarti su ciò che più ti piace e che ti fa stare bene.

Leone – Il segno Out in amore

Ebbene si, oggi non è la tua giornata. Almeno per quanto riguarda l’amore. All’orizzonte si profilano infatti discussioni e problemi da risolvere. E sarà solo impegnandoti a mille che riuscirai a concludere qualcosa di buono. Se vivi già un rapporto di coppia è quindi il momento di allentare la presa e di prendere grandi respiri rimandando a dopo qualsiasi tipo di discussione. Se sei in cerca del grande amore dovrai attendere ancora un po’. Visto che la giornata potrebbe essere favorevole sotto altri aspetti, il consiglio è quello di concentrarti altrove.

E per gli altri segni? Questa, sentimentalmente parlando, sarà un po’ una giornata di transizione che si muoverà per allontanare le nuvole e portare il sole nel cielo di tutto lo zodiaco. Portare un po’ di pazienza è quindi consigliato oltre che favorevole un po’ per tutti. Quanto ai due In e Out di oggi, ricordiamo che andrebbero letti anche se si ha l’ascendente nel loro segno. Sopratutto in amore, infatti, questo è in grado di fare la differenza.