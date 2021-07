Come e quanto velocemente lavora il tuo cervello? Per scoprirlo non dobbiamo far altro che proporti il test anatra o coniglio. Che dici, lo proviamo insieme?

Il nostro test di oggi vuole scoprire quanto velocemente lavora il tuo cervello: credi che sia un obiettivo troppo ambizioso?

Bene, pensa che questo test è una delle immagini più conosciute nel mondo della psicologia ed ha anche più di cento anni!

Apparsa per la prima volta nel 1892, questa immagine è stata realizzata dallo psicologo statunitense Joseph Jastrow e mirava a rappresentare una delle prime illusioni ottiche “continue“.

Per dirti di più, però, ovviamente è meglio iniziare il nostro test psicologico di oggi!

Test anatra o coniglio: quanto è veloce il tuo cervello? Scopriamolo subito

Forse ti ricorderai di questa illustrazione grazie alla famosissima serie TV How I met your mother (in italiano “E alla fine arriva mamma“), dove il disegno diventa protagonista di una ferocissima discussione tra i quattro amici.

Oppure, con ogni probabilità, ti è già capitato di vedere questa immagine “in giro” per Internet dove, una volta ogni tanto, conosce una nuova ondata di popolarità.

Parliamo, ovviamente, del test anatra o coniglio che puoi vedere rappresentato nell’immagine qui sopra.

Guardata attentamente il disegno: quale animale ti sembra di vedere tra i due?

Il bello di questo test psicologico è che possiamo darti un responso per quanto riguarda l’animale che vedi per primo, ovviamente, ma che possiamo anche “valutare” la velocità del tuo cervello.

Ma andiamo con ordine: quale dei due animali hai visto prima nel disegno?

coniglio: vedere prima il coniglio, a quanto pare vuol dire avere una mente proiettata al “qui e ora“.

Non hai tempo per i ripensamenti, sei una persona attiva e piena di impegni che ama uscire e circondarsi di amici, vivere avventure e non guardarsi mai indietro.

In una parola, per te, non esistono rimpianti!

Se hai visto prima il coniglio, infatti, ti sei soffermato su una lettura “standard“, quella più veloce e semplice. Il motivo, ovviamente, non ha a che vedere con la tua intelligenza o profondità di carattere ma semplicemente con il tuo essere spumeggiante e sempre pronto ad andare oltre!

anatra: chi vede prima l’anatra, invece, è una persona estremamente determinata che può veramente inserire “problem solving” sul suo curriculum!

Sei capace di analizzare ogni situazione con calma, anche in una manciata di secondi, e riesci sempre a vedere tutti i particolari.

Insomma: hai un grande coraggio ma anche un grande cervello!

Ti poni obiettivi che, poi, porterai a termine senza paura: non ti spaventi di fronte alle difficoltà e non lasci mai niente di incompiuto!

Ora che hai letto il responso riferito alle figure degli animali, non ti resta altro da fare che scoprire il vero significato dell’illusione ottica anatra o coniglio.

Eh sì, non è mica finita qui!

Il vero scopo dell’illusione ottica di Joseph Jastrow

Ma questo test nasconde anche un “segreto“.

Il vero scopo dell’illusione ottica, infatti, è valutare quanto velocemente, una volta “svelato” che vi si possono vedere due animali, il tuo cervello riesce ad andare avanti e indietro.

Guarda nuovamente l’immagine: una volta che hai individuato il primo animale riesci a passare al secondo?

Questo è il motivo per il quale le possibilità ti vengono “svelate” subito: se riesci a vedere tranquillamente entrambi gli animali, vuol dire che hai un cervello creativo e rilassato, capace di andare oltre i “pregiudizi“.

Se ti fissi su uno solo degli animali, infatti, probabilmente sei “vittima” di un pregiudizio cognitivo che non vuole farti “faticare”.

Magari in questo momento sei stanco oppure stai guardando l’immagine senza “sforzarti” troppo.

Quello che succede, se hai difficoltà a passare in maniera veloce da un’illustrazione all’altra, è che il tuo cervello sta cercando di risparmiarti del lavoro. Vuole renderti la vita più semplice!

Certo, semplice è bello: ma così facendo rischi, però, di essere vittima di alcuni errori di valutazione veramente grandi che possono metterti in situazioni difficili!