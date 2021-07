Il test del quadro impressionista si basa sulle tue facoltà di osservazione e ti permetterà di scoprire la parola più adatta a definire il tuo carattere a partire da ciò che hai visto per primo nell’immagine che ti proponiamo.

L’arte impressionista si presta particolarmente bene alla scomposizione e alla ricomposizione visiva delle figure, poiché gli artisti che hanno seguito questa corrente pittorica decisero di non stendere i colori ma di creare figure componendole attraverso piccole macchie di pittura che creavano con il pennello.

Questo significa le figure dei quadri impressionisti non hanno contorni: sono fatte di pure colore e le loro forme derivano dall’accostamento delle pennellate dell’artista. Questo significa che ogni colore, accostato all’altro, potrebbe essere interpretato dall’occhio in maniera differente, a seconda dall’attenzione e del “carattere” dell’osservatore.

Per eseguire il test, quindi, non dovrai far altro che osservare attentamente il dipinto per qualche secondo e notare quale figura il tuo cervello “compone” per prima a partire dalle piccole pennellate di colore che compongono l’immagine.

Test del Dipinto Impressionista

A seconda della figura che hai visto per primo ti sarà assegnata una singola parola che sarà in grado di definire la tua personalità.

La donna a sinistra

Se il tuo occhio ha percepito per prima la figura della donna con il grande cappello di paglia significa che hai osservato l’immagine dal punto in altro a sinistra e, via via, hai cominciato ad allargare la tua visuale al resto del dipinto. Agendo in questo modo la figura della donna a sinistra, con un cappello di paglia e un grande ombrello bianco è la prima che hai notato.

Rigore è la parola che definisce il tuo carattere: sei una persona ordinata e rigorosa, che preferisce attenersi alle regole e alle leggi, che è in grado di distinguere facilmente ciò che è sbagliato da ciò che non lo è ed è in grado di fare la scelta giusta.

Il parasole bianco

Il grande ombrello bianco dipinto al centro della metà superiore del quadro è in realtà un soggetto molto difficile da cogliere a prima vista, poiché il pittore ha fatto in modo da renderlo molto simile alle nuvole, con le quali si confonde facilmente.

Se sei riuscita a notare per primo il parasole sei una persona fantasiosa e originale che pensa fuori dagli schemi. Per questo motivo la parola che ti definisce è Eccentricità, nel senso migliore della parola. In genere, quando si definisce una persona eccentrica si utilizza questa parola nell’accezione negativa: una persona stramba che pensa e che fa cose senza senso. A te invece piace semplicemente pensare con la tua testa e seguire il tuo istinto a causa del fatto che non ti ha mai deluso.

La donna a destra

Se hai notato per prima la ragazza a destra che insegue l’ombrellino il tuo sguardo è andato direttamente al centro della scena e si è concentrato per primo sugli elementi più chiari e più distinguibili.

Se hai visto per primo questo elemento la parola che ti definisce è Decisione: sei una persona diretta e dal carattere forte, che non ama i fronzoli e che sopporta pochissimo le perdite di tempo e le formalità senza scopo. Si potrebbe pensare che tu sia un leader nato e forse è proprio così, ma non sempre ti interessa prendere decisioni per tutti o orientare il pensiero delle persone: tu vai dritto per la tua strada.

L’uomo anziano di profilo

Se la prima cosa che hai notato guardando il quadro è un uomo anziano dalla lunga barba che guarda verso sinistra, significa che il tuo sguardo coglie le cose nel loro insieme e solo successivamente si sofferma sui dettagli.

Quando si vuole scherzare si dice che questo metodo di approccio è tipico delle donne, che riescono a notare, pensare e fare molte cose nello stesso momento. Anche se spesso lo si dice per scherzo è vero: le donne hanno approccio olistico all’esperienza e gli uomini un approccio analitico. Significa in pratica che, osservando un oggetto, in genere un maschio mette a fuoco prima i singoli elementi e successivamente l’immagine nel suo insieme. La donna, al contrario, percepisce molto prima l’insieme degli elementi e le loro relazioni prima ancora di aver percepito ogni singolo dettaglio.

Se hai notato prima di tutto l’uomo anziano vuol dire la parola che ti contraddistingue è Sensibilità. Sei una persona in grado di comprendere a fondo le relazioni tra le cose e tra le persone e di influenzarle attraverso le tue parole, le tue azioni e a volte anche solo i tuoi pensieri.

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista