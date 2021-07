Oroscopo di Luglio. Ecco come sarà la settimana dal 19 al 25 Luglio per i vari segni dello zodiaco.

Con l’ingresso nella nuova settimana di Luglio le aspettative sono davvero alte. Questo mese, infatti, ha rappresentato per i vari segni zodiacali un continuo attendere il momento giusto per agire. Un problema che fin dall’inizio è stato chiaro sarebbe rientrato proprio verso la fine del mese.

Momento che è ormai giunto e nel quale è ora di scoprire se le attese sono state vane o se come sperato si riveleranno utili. Scopriamo quindi come sarà la settimana che va dal 19 al 25 Luglio 2021 e cosa devono aspettarsi i vari segni zodiacali.

Le previsioni delle stelle per la settimana che va dal 19 al 24 Luglio

Ariete – Una settimana ottima per ottenere successi

Questa settimana andrai incontro ad un periodo molto importante dal punto di vista lavorativo. Ricca di energia e di voglia di fare ti troverai infatti a portare avanti anche più di un progetto alla volta, ottenendo consensi e garantendoti così diversi successi. Forse qualche tua idea potrebbe creare delle tensioni ma basterà affrontare la cosa con calma e serenità per risolverla agevolmente. Al contrario, ci sarà una piccola battuta d’arresto in amore che procederà con alti e bassi per tutta la settimana. Per fortuna, i momenti buoni lo saranno davvero, aiutandoti a rendere quelli meno buoni meno problematici. Nel complesso si tratterà comunque di un periodo sereno e che saprà donarti grinta ed energia.

Toro – La settimana sorriderà sotto ogni aspetto

La settimana promette davvero bene. Le relazioni andranno a gonfie vele. Ed anche l’amore seguirà questa linea. Che si tratti di una storia già avviata o di una che è sul nascere le questioni di cuore avranno infatti una notevole fortuna, tale da farti stare finalmente bene sia con te stessa che in coppia. Anche il lavoro sembra procedere a vele spiegate, dandoti modo di concentrarti su altri aspetti e di godere a pieno di alcuni momenti di relax che, data la stagione estiva ormai più che viva, non puoi fare a meno di concederti. Il tutto per una settimana che riuscirà a ripagarti di ogni momento di stallo delle precedenti.

Gemelli – Una settimana ricca di distrazioni

Sarà la congiunzione astrale o la tua costante voglia di novità ma questa settimana sarai costantemente distratta. Ciò non sarà sempre un male perché in alcuni casi, esserlo ti aiuterà ad avere una visione delle cose diversa ed in grado di aiutarti a migliorarti alcune questioni lasciate in sospeso. È importante, però, che tu faccia di tutto per trovare una via di mezzo. In amore, ad esempio, non dovrai insistere più di tanto quando il partner si mostrerà ritroso davanti ad una delle tue idee più strane. E sul lavoro, potresti imparare a confrontarti con i colleghi in modo da ottenere più chance di farti capire e di portare avanti i tuoi progetti. Ciò che conta è restare concentrata almeno per le questioni importanti.

Cancro – Una settimana con alti e bassi su cui lavorare

Non si può dire che questa settimana non sia ricca di alti e bassi. E su alcuni di questi dovrai sicuramente lavorare. Per fortuna, con un po’ di voglia di fare e con degli aiuti inattesi che giungeranno dall’esterno potrai finalmente trovare uno sbocco. Ciò avverrà sia sul lavoro che su qualsiasi questione tu stia attraversando. E ciò ti consentirà di vivere a pieno le tue giornate. Ciò che conta è non lasciarti abbattere dai momenti no e ricordare che a volte qualche complicazione può aiutare a cambiare prospettive e a rendersi conto di ciò che si desidera davvero. Che sia questo il caso?

Leone – La settimana sarà ricca di soddisfazioni

Questa settimana inizierà con un pieno di energie che ti porteranno a godere a pieno di ogni momento della giornata. Le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare e ti doneranno nuova carica per lanciarti in attività sempre nuove. Dovrai al contempo cercare di godere a pieno del momento perché non durerà proprio per tutta la settimana. Seppur lievemente, infatti, la fortuna in amore o sul lavoro sembreranno scemare un po’ con l’avvicinarsi del week end. Niente paura, però, perché la variazione sarà così lieve che potresti addirittura non rendertene conto.

Vergine – La settimana sarà buona ma anche ricca di aspettative

Ebbene si, questa settimana si prospetta alquanto curiosa. L’amore sembrerà sorriderti ma ti porterà al contempo a fare delle valutazioni che fino a poco prima non avresti mai preso in considerazione. Ciò potrebbe portarti ad aver bisogno di conferme o di dimostrazioni. Agire con gentilezza sarà l’unico modo per non creare tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, invece, le cose andranno davvero bene e se le stelle si allineano al meglio potrebbe giungere anche qualche sorpresa. In ogni caso ti sentirai soddisfatta di te e più che mai desiderosa di procedere per la tua strada.

