By

Oggi vogliamo proporti il test dei fiammiferi: scegline uno tra quelli proposti e scopriamo dove sei diretto. Semplice, vero?

E invece no!

(No, dai, ovviamente scherziamo).

Il nostro test di oggi ti vuole aiutare a capire che direzione ha preso la tua vita e dove stai andando. Scegliere uno solo dei fiammiferi è semplice ma l’obiettivo, possiamo ben dirlo, è certamente ambizioso!

Proviamo subito, allora, il nostro test della personalità di oggi.

Non sei curioso di scoprire che cosa ti sta succedendo nella vita?

Test dei fiammiferi: scegline uno ed illumina la tua strada

Guarda l’immagine qui sopra; come puoi vedere ti abbiamo proposto quattro fiammiferi tra cui scegliere.

Quale di loro sarà il tuo preferito?

Se può aiutarti, immagina di trovarti in un ambiente completamente buio (come un novello Indiana Jones).

A tua disposizione hai solo uno di questi quattro fiammiferi; anche quello “spento“, con il fumo, può aiutarti a trovare la direzione giusta.

Quale fra loro sceglieresti? Anche se la domanda ti sembra sciocca, prenditi qualche minuto per decidere e scegli solo il fiammifero che ti attira di più.

Ce ne sono quattro e sono tutti diversi, anche per via di piccoli particolari: ma quale sarà quello che piace di più a te?

Allora hai scelto il fiammifero che ti sembra il migliore? Adesso possiamo leggere insieme che cosa ci svela del tuo cammino e dei tuoi dintorni.

il primo fiammifero : hai fatto una scelta coraggiosa e decido di usare il primo fiammifero, quello che appena lo hai acceso si è… spento !

Chiunque scelga questo fiammifero (anche se sapete già di essere in pochi) è una persona che si trova in un ottimo momento della sua vita.

No, non scherziamo: sei nella posizione migliore di tutti ! Sei talmente sicuro di te e privo di paure, che non ti preoccupa prenderti anche qualche piccolo rischio .

Intorno a te la situazione è favorevole e, anche se dovessi sperimentare qualche piccolo impedimento, la tua scelta denota la capacità di farcela da solo !

In questo momento, quindi, ti trovi in un luogo dove sei sicuramente a tuo agio e dal quale trai grande ispirazione e conforto.

Sei una persona che ha attraversato dei momenti decisamente difficili ma, fortunatamente, in questo momento non hai più paura.

Sei riuscito a rimetterti in piedi anche se non hai ancora voglia di andare avanti da solo: ti accontenti di rimanere dove sei, nel luogo più comodo e confortevole per te.

Ti manca ancora la spinta necessaria per riprendere a camminare sulle tue gambe ma non c’è assolutamente niente di male nel volersi appoggiare a qualcosa di conosciuto per un poco!

il terzo fiammifero : questo è un fiammifero decisamente strano . Se lo hai acceso vuol dire, con ogni probabilità, che intorno a te c’è una situazione che ti confonde o che ti turba.

Per questo motivo, dunque, hai scelto uno dei fiammiferi con una fiamma ben accesa ma anche con tanto fumo intorno. Il tuo intento è quello di farti notare il più possibile: magari è per spaventare gli altri o magari, semplicemente, in questo momento hai bisogno di essere al centro dell’attenzione .

La tua vita, adesso, sta attraversando un periodo di evoluzioni e cambiamenti ed hai bisogno, quindi, di essere sempre presente a te stesso .

Sei sicuro che cercare ogni volta di essere il più “ rumoroso ” sia la tattica migliore ?

Se hai scelto il quarto fiammifero, possiamo dirti che, finalmente, hai deciso di muovere i primi passi per cambiare la situazione che ti circonda.

Ti sei ritrovato in difficoltà e da solo per troppo tempo: questo è il primo segnale che hai finalmente deciso di guardare in faccia la realtà e non avere più paura!

La fiamma illuminerà l’ambiente che ti circonda, i tuoi amici ed i tuoi nemici e tu non hai più paura di scoprire dove sei e chi sono le persone che tengono davvero a te.

Questa scelta denota la voglia di iniziare un nuovo percorso ed allontanarsi da una situazione tossica, che ti ha molto indebolito. Forza, ce la puoi fare!