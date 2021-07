Come fare a riconoscere se stai avendo un orgasmo? Ti sembrerà una domanda sciocca ma tantissime donne (e uomini) non lo sanno! Ecco la nostra guida per te (ehm… per voi!).

Ormai hai aperto questo articolo, quindi mettiamoci sedute e facciamo quattro chiacchiere insieme.

Quello che vogliamo chiederti, infatti, è come va la tua vita intima e, di certo, la tua non sarà una risposta poco esaustiva, no?

Come? Non ne hai la più pallida idea? Ah ma forse è perché non sei proprio sicura di che cosa ti succeda tra le lenzuola con il tuo partner e fino ad ora sei stata troppo timida per chiedere aiuto ai tuoi amici!

Bene, non preoccuparti: ci siamo noi a darti una mano!

Come riconoscere se stai avendo un orgasmo: i segnali che non dovresti lasciarti sfuggire

Prima di iniziare questo articolo, vogliamo dirti una cosa importante.

Sì, è vero, arrivare al massimo del piacere è sicuramente qualcosa di fantastico e di importante ma sappiamo tutti che non deve essere il tuo unico obiettivo quando ti dai da fare con il partner!

Il motivo è solo uno: più ti concentri sul risultato e meno ti godrai il processo oltre che… mancare quasi categoricamente l’arrivo!

Tutto questo per dirti che sì, ovviamente è importante arrivare all’orgasmo ma che spesso non sappiamo neanche di averlo avuto a forza di concentrarci su… tutto il resto!

LEGGI ANCHE –> Nella lista dei cinque motivi per cui non raggiungi il piacere, il terzo è sicuramente quello che blocca anche te

Per questo motivo abbiamo pensato di stilare una specie di “classifica” dei segnali che possono farti capire se hai raggiunto il risultato anche se non lo sai.

Di certo, però, l’idea che tu non sia sicura è già un primo segnale: generalmente, infatti, quando raggiungiamo l’orgasmo ne siamo ben consapevoli!

Capitano casi dove, però, non è così scontato che tu sia in grado di riconoscere quello che ti succede e, tranquilla, non sei assolutamente da sola. Ecco a cosa dovresti far caso per riconoscere se stai avendo (o hai avuto) un orgasmo!

battito del cuore: l’orgasmo è capace di “sconvolgere” tutti i ritmi del tuo corpo e il primo indicatore è proprio il battito del cuore.

Ti sembra che i battiti stiano aumentando e che il sangue scorra più veloce nelle vene? Allora sappi che, con ogni probabilità, stai avendo o per avere un orgasmo. Magari non ti sembra perché sei così preoccupata di quello che succede a te o al tuo partner che eviti di farci caso!

LEGGI ANCHE –> Perché non vieni? Forse il motivo è che il tuo fidanzato non sa queste cinque cose sul piacere femminile