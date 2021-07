“Non riesce a farne a meno” Giovanna Civitillo svela il vizio segreto di Amadeus

Giovanna Civitillo, con una foto pubblicatasu Instagram, svela il visio segreto di Amadeus: “Non riesce a farne a meno”.

Amadeus non riesce a rinunciare ad un’abitudine e la moglie Giovanna Civitillo svela tutto con un post pubblicato su Instagram. In vacanza con la sua dolce metà e il figlio Josè, ogni giorno, il conduttore Rai si concede del tempo isolandosi dal mondo per dedicarsi ad un’unica attività.

Anche in vacanza, Amadeus non riesce a rinunciare al suo “vizio” che è quello di tantissime persone non solo in Italia, ma anche nel mondo. Un vizio, quello di Amadeus, che molte persone stanno apprezzando dopo la rivelazione fatta da Giovanna Civitillo.

L’abitudine di Amadeus, infatti, fa bene al buonumore e non nuoce affatto sulla salute. Da diversi mesi, ormai, il conduttore de I soliti ignati non riesce a non ascoltare la band del momento.

Amadeus pazzo dei Maneskin: Giovanna Civitillo pubblica il video che lo smaschera

Dopo averli portati sul palco del Festival di Sanremo 2021 contribuendo, indirettamente, alla loro vittoria, Amadeus è diventato un fan ufficiale dei Maneskin. Dopo aver tifato per loro durante la finale dell’Eurovision 2021 che hanno vinto, Amadeus ha festeggiato su Instagram il primo posto dei Maneskin nella classifica globale di Spotify con Beggin, cover realizzata nel 2017 durante X Factor.

“Non può fare a meno di ascoltare …Musicaaaa. Grandiii Maneskin. Complimenti ragazzi”, scrive Giovanna pubblicando il video in cui il marito ascolta Beggin.



“Fortissimi. Complimenti ragazzi. Numero 1 su Spotify nella classifica al mondo“, dice Amadeus nel video sotto il quale ci sono tantissimi commenti dei fans di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

“Grazie Ama per averli presi a sanremo, grazie per aver dato loro la possibilità di arrivare dove sono adesso”, “Ma quanto ti senti orgoglioso Ama!!! È un po’ anche merito tuo che li hai volutI a Sanremo”, “Veramente eccezionali i Maneskin e tu grandissimo professionista che li hai portati sul palco di Sanremo!”, “Grandissimi i maneskin e grande il nostro Ama”, scrivono i fan.