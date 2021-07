Scopri quali sono i segni che vivranno un’estate ricca di novità. La risposta delle stelle per ogni segno.

Luglio è ormai arrivato portando con se una vera e propria ventata di caldo e di atmosfera vacanziera. Per questo motivo è più che normale trovarsi a chiedersi come saranno i prossimi mesi e se e quanto si riuscirà a viverli al meglio. Una domanda alle quale le stelle possono già dare una risposta, svelando quali saranno i segni zodiacali in grado di divertirsi di più o di afferrare occasioni importanti. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la colazione estiva e dolce più adatta ai vari segni zodiacali, scopriremo quali sono i segni pronti a vivere al meglio i mesi più caldi dell’anno.

I segni zodiacali più che pronti a vivere l’estate con entusiasmo

Ariete – Quella sempre pronta

Come ogni anno, anche in questo 2021 ti mostrerai più che pronta e desiderosa di vivere un’estate praticamente perfetta. Ogni possibilità di divertimento sarà da te accolta a braccia aperte e portata avanti nel modo più naturale possibile. Certo, forse ti sentirai un po’ meno lanciata degli altri. Ciò, però, dipende dalla lunga introspezione che ti sei concessa negli ultimi tempi. Nulla ti vieta di unire le due cose per concederti momenti divertenti che puntino più alla qualità che alla quantità. Potrebbe rivelarsi un modo diverso per vivere queste vacanze e al contempo un’avventura tutta nuova da vivere.

Toro – Quella che se la prenderà con calma

Sebbene l’entusiasmo sia una cosa che fa parte di te, a volte hai anche la necessità di vivere le cose con più calma. E quest’estate sembra che il tuo desiderio principale sia proprio questo. Quindi, si, forse ci saranno momenti speciali che accoglierai con gioia e che sceglierai di vivere con quanta più intensità possibile. Per il resto del tempo, però, sceglierai una modalità più rilassata e volta a darti piaceri più pacati ma non per questo meno intensi. Goderti il tempo libero in modo estremamente tranquillo dilaterà il tempo a tal punto da farti arrivare a Settembre con la sensazione di aver vissuto un’estate semplicemente lunghissima. E anche questo ha i suoi aspetti positivi, no?

Gemelli – Quella che la vivrà con il massimo dell’entusiasmo

Se c’è una cosa che non ti manca nella vita, questa è l’entusiasmo che metti praticamente in tutto quello che fai. Un modo di essere che ti spinge a cogliere ogni occasione e a crearne di nuove quando non ce ne sono. Una modalità che ti appartiene di tempo e che fa di te una persona cercata sempre da tutti. Cosa che avverrà anche quest’anno e che ti spingerà a fare nuove conoscenze, a divertirti e a riprendere in mano quella vita che per troppo tempo avevi visto scorrere quasi in sordina. Una vita che, anche per questo, vivrai con maggior felicità.

Cancro – Quella che preferirà rilassarsi

In estate fa troppo caldo per lanciarsi in avventure infinite. E per te che sei da sempre una che ama di più le comodità della propria casa, l’idea di accogliere opportunità nuove quando potresti riposarti e ricaricarti un po’, non ti sfiora neanche. Per te, quindi, l’estate si presenta per lo più rilassante e con poche opportunità da cogliere al volo. Sopratutto perché anche quelle poche scivoleranno via senza destare il tuo interesse. Ma è il tuo modo di essere e visto che ti sta bene così è giusto non cambiare troppo le cose. Solo, ogni tanto, prova a concederti anche qualche stravaganza. Potresti scoprire che, superato l’impatto iniziale, sei anche in grado di apprezzare qualcosa di diverso dal solito.

Leone – Quella che vivrà con tutte le sue energie

Come sempre accade, il periodo estivo è per te un invito a cogliere la vita con maggior entusiasmo. E poco importa se fuori fa caldo. Perché tu sei sempre pronta ad agire, ad andare incontro a nuove avventure e a coinvolgere in esse tutti coloro che conosci. Una modalità che ti piace vivere ed esprimere e che ti rende spesso sia l’anima della festa che quella in grado di organizzare eventi divertenti ed in grado di diventare imperdibili. Cosa che, molto probabilmente, si verificherà ancora una volta, donandoti l’allegria senza la quale per te non sarebbe estate.

Vergine – Quella che la vivrà in modo altalenante

Per essere tu, si può dire che quest’estate sarai pronta a cogliere qualche occasione in più del solito, mostrando un’apertura che non è quasi da te. Ovviamente, però, non ci si può snaturare. E questa modalità avrà alti e bassi continui portandoti a vivere il periodo estivo in modo altalenante. Passerai quindi da momenti in cui avrai voglia di abbracciare l’entusiasmo altrui e farti coinvolgere in avventure nuove, ad altri in cui preferirai riposarti e godere della tranquillità dei mesi estivi. Una tranquilità che alla fine è ciò che preferisci e che ti fa sentire sempre a casa. Perché rinunciarci del tutto, quindi?

