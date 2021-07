By

Oggi vogliamo mettere alla prova la tua intelligenza e svelarti un tratto importante della tua personalità con il test della corda. Sembra impossibile fare tutto con solo un test, vero? Invece ci riusciremo: ecco come.

Il test di oggi vuole mettere alla prova la tua intelligenza e farti una domanda “logica” alla quale c’è una risposta giusta.

Non preoccuparti, però, tutte le altre risposte ci sveleranno comunque qualcosa su di te e sul tuo carattere!

Non credi che sia possibile indovinare qualcosa su di te e sulla tua personalità mentre, nel frattempo, ti proponiamo anche un test di logica?

Allora vuol dire che non ci conosci bene: proviamo subito il nostro test di oggi e vediamo se riesci a risolverlo!

Test della corda: quale tra queste corde proposte ti sembra la più lunga? Scopriamo insieme qual è la risposta giusta e che cosa dice di te la tua scelta

Guarda attentamente le corde disegnate riportate nell’immagine qui sopra.

Non ti chiediamo di scegliere quella che ti piace di più o che ti attira di più, come spesso succede nei nostri test con delle immagini.

No, quello che vogliamo sapere da te è qual è, secondo te, la corda più lunga!

Come vedi, infatti, i pezzi di corda qui sopra sono tutti legati in maniera diversa: quale, tra quelli proposti, è il pezzo di corda più lungo?

Anche se una soluzione giusta esiste, non preoccuparti: qualsiasi delle scelte che farai ci svelerà qualche cosa della tua personalità.

Non ci credi? Leggiamo subito i responsi riguardo il nostro test della corda.

Non barare però! Scegli prima la corda che secondo te è la più lunga e poi leggi cosa rivela di te la tua scelta.

Pronto?

Corda A : La tua scelta indica che hai un’intelligenza molto viva nei campi che riguardano la creatività o la tecnica.

Sei, con ogni probabilità , un architetto od un ingegnere oppure una persona che arreda gli spazi con facilità.

Nonostante tu non abbia scelto la corda più lunga , sei una persona in grado di recepire la realtà e gli spazi con un occhio nuovo , diverso dagli altri.

Sei molto talentuoso: hai mai pensato di mettere alla prova il tuo talento ?

Corda B: se hai scelto la corda B, sei una persona che ha spesso bisogno di affrontare i problemi tramite la logica. Per questo motivo, quindi, quando ti trovi di fronte ad una domanda non fondamentale, finisci per prendere decisioni decisamente leggere.

Insomma, hai scelto la corda che non è quella più lunga ma principalmente perché non vuoi dare la risposta giusta.

Non devi sempre scegliere la risposta più astrusa per evitare di cascare nei soliti meccanismi!

Corda C : Hai scelto la corda C? Allora congratulazioni : hai scelto la corda giusta!

Proprio questa, infatti, è la corda più lunga di tutte, una volta che vengono sciolti tutti i nodi.

La tua è una personalità decisamente scientifica che non perde tempo con i voli pindarici o le fantasie; ti piace “ insegnare ” agli altri e sei decisamente dalla parte dei “maestrini”.

Insomma: sei una persona con una mentalità scientifica che riflette molto sulle cose e che non si lascia mai “sviare”. Forse beneficeresti un poco dalla possibilità di lasciarti andare a volte ed evitare di essere sempre così preciso!

Corda D: hai scelto la corda D come la più lunga ed anche se noi ti diciamo che hai sbagliato, non vuoi crederci.

Sei una persona passionale, che crede fermamente nelle sue idee e non ha paura di scontrarsi con gli altri.

Dalla tua parte hai sicuramente una gran testa che ti permette quasi sempre di fare la scelta giusta: sei impulsivo e non hai paura delle conseguenze!

In questo caso, però, purtroppo hai sbagliato a scegliere e adesso ti ritrovi a dover fare i conti con questo “fallimento“, se pur minimo, che ti manda in crisi.

Forse dovresti imparare ad essere meno competitivo per stare meglio con te stesso, non trovi?