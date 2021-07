Di cosa hai bisogno per trovare l’amore? Questo test fornisce una risposta molto precisa a questa domanda.

Hai collezionato diversi fallimenti sentimentali e non riesci a capire perché non riesci a trovare una persona con la quale costruire qualcosa? Ti sei mai chiesto perché non trovi il vero amore? Scopri la risposta osservando questa immagine.

Test: perché non trovi il vero amore?

Anche se stiamo bene da soli probabilmente nel fondo del nostro cuore tutti vorremmo trovare il vero amore e condividere la nostra vita con una persona che ci ami e che ci renda felice. Trovare questo amore è molto più complicato di quanto ci aspettassimo, e fallimento dopo fallimento veniamo assaliti dai dubbi. Non sei tu ad essere sbagliata, ma le circostanze. Dovresti riflettere sul perché e sulle situazioni che ti impediscono di trovare quella persona speciale. La verità è dentro di te, devi solo farla emergere.

Questo test ti aiuterà a farlo, devi solo dire cosa ti ha colpito di questa immagine appena ha incrociato il tuo sguardo:

Se hai notato lo spazio

Se hai notato lo spazio e le stelle significa che ti manca la sicurezza in te stesso. Non hai molta autostima e non riesci a vedere le tue qualità, eppure ne hai davvero tante. Sei circondato da persone che ti stimano e che ti vogliono bene, dovresti concentrarti più su te stesso e notare che i tuoi dubbi non sono confermati. Non nasconderti quando frequenti qualcuno ma mostrati per come sei veramente.

Se hai notato una vasca idromassaggio

Se hai visto una vasca idromassaggio non trovi l’amore perché sei troppo preso dai tuoi problemi. E’ vero che la vita ti ha presentato il conto amaro e hai dovuto affrontare molte difficoltà, ma la vita è anche altro. Molte volte ti dimentichi persino di viverla e non ti ricordi di quanto può essere bella. Sei troppo negativo e severo con te stesso. Fai sempre tutto ciò che gli altri si aspettano da te, dovresti chiederti cosa vuoi veramente e iniziare a godertela.

Se hai notato il cuore nel centro

Se hai notato il cuore al centro dell’immagine quello di cui hai bisogno per trovare l’amore è smettere di avere troppe aspettative. Non esiste l’uomo perfetto ma anche se lui ha i suoi difetti l’amore è comunque una cosa meravigliosa. Resti troppo vincolata dalle tue fantasie da non vedere le persone speciali che cercano di approcciarsi a te.

Cerchi l’amore delle favole, il principe azzurro ma non troverai mai nessuno all’altezza delle tue aspettative. Dovresti guardare le persone nella loro totalità, l’amore è più vicino di quanto credi.