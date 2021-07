Il Test della Casa utilizza un simbolo di sicurezza e di intimità, come appunto la casa, per analizzare il tuo rapporto con gli altri e il mondo esterno: da quale atteggiamento è caratterizzato maggiormente?

Quando ci rapportiamo alle altre persone possiamo essere estroversi, introversi, timidi, espansivi e molte combinazioni di questi atteggiamenti.

In linea generale però è la timidezza a regolare il nostro rapporto con gli altri e con situazioni che non troviamo confortevoli.

Per scoprire quanto sei timida non dovrai far altro che lasciarti guidare dall’istinto e scegliere una delle quattro case dipinte dall’artista portoghese Francisco Fonseca (qui puoi visitare il suo profilo Instagram).

Test della Casa: quanto sei timida?

Hai scelto la tua casa preferita? Ecco cosa ha guidato inconsapevolmente la tua scelta!

A livello simbolico la casa rappresenta la parte più autentica del nostro io. All’interno delle quattro mura della nostra casa, infatti, ci sentiamo liberi di essere completamente noi stessi, non ci sentiamo obbligati a rispettare regole sociali di alcun tipo e agiamo secondo i nostro ritmi e i nostri desideri.

Per questo motivo l’interno della casa rappresenta il nostro rapporto con noi stessi, mentre l’esterno della casa rappresenta il nostro rapporto con il mondo.

Casa n.1

La casa nella vallata è collegata al mondo esterno da un solo sentiero molto tortuoso. Il sentiero attraversa il bosco, quindi conduce chi lo percorre ad attraversare un luogo un po’ pauroso e scuro. Al termine del sentiero però c’è una piccola casa semplice e dall’aspetto accogliente.

Se hai scelto questa casa significa che sei una persona molto riservata, anche se non necessariamente timida. Non ami concedere molta confidenza alle persone che non conosci. Gli estranei devono guadagnarsi la tua fiducia percorrendo il sentiero nel bosco (che rappresenta la tua naturale diffidenza) e arrivando fino alla tua casa. Se si saranno dimostrati degni di fiducia allora aprirai loro la porta e li accoglierai nella tua vita.

Casa n. 2

La casa sulla collina con i panni stesi ad asciugare è la casa ideale di una persona che non sa cosa sia la timidezza. Questa casa infatti è perfettamente visibile e dipinta a colori vivaci, inoltre è posta in alto, in maniera che tutti la notino.

I panni sono stesi al sole: se hai scelto questa casa significa che sei una persona trasparente e onesta, che non nasconde quello che pensa e che non si comporta mai in maniera ipocrita e che non ha alcun timore nel dire esattamente quello che pensa.

Casa n.3

La casa di mattoni rosa circondata da alberi è la casa ideale di una persona molto timida. Come ci insegna la favola dei tre porcellini, infatti, la casa di mattoni è la più solida che si possa costruire. È in grado di tenere lontano gli estranei e dare alle persone che la abitano un senso di protezione e di isolamento.

Il fatto che la casa di mattoni rosa sia stata costruita in mezzo a un bosco o sia circondata da alcuni alberi rafforza l’idea di una persona che preferisce star sola con i propri pensieri piuttosto che in mezzo a molte persone dalle quali potrebbe sentirsi infastidita.

Casa n.4

La casa del guardiano del faro è la casa isolata per eccellenza. Se hai scelto questa casa come tua casa ideale significa che sei una persona che sta benissimo da sola, preferibilmente a contatto con la natura e lontano dalla confusione della civiltà. Questo però non significa che tu sia una persona timida, perché hai scelto una casa costantemente illuminata, che rappresenta un punto di riferimento per la comunità e per tutti coloro che si sentono “perduti”.

Per questi motivi sei una persona che non ama le smancerie e che lavora duramente. La tua famiglia e i tuoi amici ti apprezzano moltissimo e nella maggior parte dei casi si fidano ciecamente del tuo giudizio. La tua tendenza all’isolamento però potrebbe condurre a sentirti un po’ superiore agli altri oppure a trasformarti nel classico “orso” che non vive benissimo tra la gente. Non è esattamente un buon modo di vivere il resto della vita!

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.