Fare l’amore prima del matrimonio aiuta o nuoce alla coppia?

Vi siete mai chiesti se per la coppia è meglio aspettare il matrimonio come si faceva prima o se è meglio non aspettare come si fa solitamente ai nostri giorni?

Prima degli anni 60 l’intimità di coppia era qualcosa di riservato al matrimonio. Una sorta di pacco regalo che si poteva scartare solo dopo il fatidico si. Una tradizione legata molto alla religione dato che il rapporto sessuale in termini religiosi è il mezzo attraverso il quale procreare. Attualmente in diversi paesi del mondo le coppie hanno rapporti intimi prima del matrimonio. Quali sono gli effetti di questa tendenza sulle relazioni? Aiuta o interferisce con lo sviluppo dell’intimità della coppia?

Sesso prima o dopo il matrimonio? Ecco la risposta

Secondo gli esperti in psicologia ogni coppia attraversa 5 livelli di intimità nel corso della loro storia. Ripercorriamo insieme questi livello dal meno intimo al più intimo:

LIVELLO 1: scambio di dati ed informazioni

In questa fase la coppia si scambia dati di relativa importanza come l’età, il paese in cui si è vissuti, la scuola frequentata, la squadra del cuore. In questa fase la coppia non condivide sentimenti, opinioni o fatti sensibili.

LIVELLO 2: scambio di opinioni, credenze e valori

Nella fase numero due la coppia inizia a manifestare l’interesse di approfondire la reciproca conoscenza e iniziano a condividere pensieri, e opinioni su argomenti disparati. In questa fase parlando possiamo incorrere in frasi come “Mia madre dice sempre … “. Sono piccole informazioni che servono a testare la reazione dell’altro, senza dire troppo di se stessi. L’intimità tra le parti è è leggermente più intima.

LIVELLO 3: scambio di opinioni e credenze profonde

In questa fase la coppia capisce che vale la pena conoscersi meglio e inizia a condividere pensieri, opinioni e credenze profonde. Possono manifestare la loro religione, l’ideologia politica o la propria opinione su un fatto specifico e di fronte alla reazione dell’altro si può decidere di cambiare opinione o evitare l’argomento. In questa fase si comprende se vi è o meno compatibilità e se c’è, si può passare al livello successivo.

LIVELLO 4: scambio di sentimenti ed esperienze

In questa si fase si passa dalla condivisione di opinioni a quella di sentimenti ed esperienze. In questa fase si condividono le gioie e dolori, successi e fallimenti, sogni e obiettivi. Ci si mette in gioco e si mostra chi siamo veramente rischiando di non piacere all’altro e di non arrivare mai alla fase successiva.

LIVELLO 5: scambio di bisogni, emozioni e desideri

Questo è il più alto livello di intimità che esiste nella coppia, la conoscenza non è più superficiale ma approfondita. La coppia ha condiviso molte informazioni, si è resa conto di essere affini ed è pronta ad evolvere insieme stabilendo obiettivi comuni. Entrambi ripongono piena fiducia nell’altro e offrono il proprio amore incondizionato. E’ in questa fase che l’altro inizia a fare pienamente parte di noi stessi. Questo livello è quello che riserviamo esclusivamente alle persone più importanti della nostra vita.

Questo preambolo serve a far capire che si diventa veramente intimi con una persona solo nel tempo. La vera e più profonda intimità si ha solo se due persone passano da un livello all’altro insieme. Molte coppie si spezzano per una questione di tempistiche. Se una persona raggiunge il livello 4 mentre l’altro si è fermato al livello 3 tra i due si avverte disaccordo.

Questo è il motivo per il quale l’ideale sarebbe arrivare ad avere un rapporto intimo solo quando si giunge al livello 5.

Il rapporto sessuale rappresenta la convalida di un legame spirituale, emotivo, fisico e psichico per la coppia.

Questo fatto è stato scientificamente provato. Durante l’atto sessuale rilasciamo un ormone chiamato ossitocina. L’ossitocina, noto come l’ormone dell’amore, ha il potere di creare forti legami relazionali e aumentare la fiducia percepita nella relazione.

Quando ci concediamo un rapporto intimo al di fuori del matrimonio, o anche prima di raggiungere il livello di intimità numero 5, diamo luogo ad un falso senso di intimità: fare l’amore potrebbe farci sentire più vicini di quanto non lo siamo realmente.

Questo significa che si può usare il sesso per sentirci più vicini, comunicare e risolvere problemi anche quando in realtà non si è affatto vicini. Questo non permette alla relazione di evolversi veramente perché quando si avrà l’impressione che manchi qualcosa, il rapporto sessuale sancirà una vicinanza che ci illuderà che tutto vada bene.

Fare l’amore prima di giungere a livello 5 potrebbe privarvi dell’opportunità di raggiungere quel livello e restare intrappolati nel livello in cui eravate quando avete iniziato a fare l’amore.