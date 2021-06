Il settore dei viaggi riparte e ci sono già i primi turisti con green pass digitale. Ecco quali sono i paesi che li stanno accogliendo.

L’estate è iniziata e cresce la voglia di relax dopo oltre un anno di divieti e restrizioni molto stringenti. Qualche limitazione c’è ancora ma, questo, non frena la voglia di viaggiare all’estero, prenotare una vacanza al mare entro i confini nazionali, fare un weekend in una città d’arte e così via.

La pandemia non è ancora finita ma, con il buon andamento della campagna vaccinale, possiamo tirare un sospiro di sollievo. C’è una grossa novità per gli amanti dei viaggi: dal 1° luglio 2021 entrerà in vigore il green pass digitale. Renderà possibile viaggiare da e per tutti i paesi dell’Unione europea.

E’ già iniziata la corsa al green pass! Molti cittadini lo stanno scaricando collegandosi al sito www.dgc.gov.it dopo essere stati informati, tramite sms o email, della disponibilità del certificato. Nel messaggio ricevuto è contenuto un codice di autenticazione da inserire in piattaforma per completare la procedura ed ottenere così il documento.

Il turismo, quindi, riparte in sicurezza. Alcuni paesi stanno già accogliendo i primi turisti dall’estero; ecco quali sono!

Primi turisti con green pass in questi paesi: tutti i dettagli

Grazie al pass vaccinale o green pass i cittadini potranno tornare a viaggiare liberamente nei Paesi dell’Unione europea, senza necessità di tamponi e quarantene, dimostrando di aver ricevuto la seconda dose di vaccino da almeno 14 giorni.

Alcuni paesi hanno però deciso di anticipare i tempi, accogliendo i primi turisti dall’estero. E’ il caso della Francia, che non ha voluto aspettare il 1 luglio 2021 per rendere efficace il pass vaccinale. Già dal 9 giugno ha riaperto le frontiere ai viaggiatori, senza obbligo di tampone, purché vaccinati con prima e seconda dose.

Per tuti gli altri, dagli 11 anni in su, resta in vigore la regola di dover mostrare l’esito negativo di un tampone antigenico effettuato almeno 72 ore prima della partenza.

Insomma la Francia batte tutti sul tempo e non ha riaperto soltanto ai cittadini europei. Accoglie anche viaggiatori provenienti da paesi ritenuti ‘sicuri’ dal punto di vista del controllo della pandemia. Si tratta di: Australia, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Libano, Giappone e Singapore. Ci sono ancora delle limitazioni per chi, invece, arriva da Stati Uniti e Gran Bretagna, due paesi classificati a ‘rischio arancione’.

Anche la Germania ha anticipato l’entrata in vigore del pass vaccinale europeo. Già da maggio sta accogliendo turisti provenienti dall’estero, in possesso di certificazione vaccinale. Stesso discorso per la Grecia che, il 13 giugno scorso, ha riaperto le frontiere ai turisti italiani, vaccinati e non.

Nell’elenco dei paesi aperturisti è inclusa anche la Spagna. Dal 7 giugno ha introdotto il pass vaccinale verso tutti i paesi europei. In Svizzera, dal 31 maggio, vale la stessa regola.

E in Italia a che punto siamo? Con molta probabilità, si seguirà l’esempio della Francia. Questo è quanto ha lasciato intendere il ministro del Turismo Garavaglia. Intanto la campagna vaccinale prosegue a buon ritmo. L’85% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale. Stesso discorso per il 47% tra chi ha 70-79 anni. Invece, quasi la metà di quelli compresi nella fascia d’età 40-49 anni, è ancora in attesa della seconda dose.

L’Italia si prepara a riaccendere i motori e attende l’arrivo dei viaggiatori dall’estero. Intanto, spopola il turismo di prossimità e fioccano già le prime prenotazioni degli italiani che faranno le vacanze estive entro i confini nazionali.