Il test della luce interiore ti porterà a scoprire quale tipo di energia diffondi nel mondo intorno a te e come viene riconosciuta dalle persone che ti circondano.

Anche se non è semplice dare una definizione di luce interiore, tutti sappiamo istintivamente cosa significhi quest’espressione. Si tratta infatti di un’immagine molto chiara: la luce interiore è quella sorta di energia che viene sprigionata dal carattere e dalle azioni di una persona, a volte anche dal suo aspetto.

Dato che tutti siamo individui differenti, ognuno di noi possiede e “sprigiona” un tipo di luce differente, che quindi influenza in maniera diversa le azioni e le reazioni degli altri nei suoi confronti.

Vuoi scoprire di quale tipo è la tua luce interiore? Basterà fare una semplice scelta

Calma o piena di energia? La tua luce interiore descrive chi sei

Dal momento che “luce interiore” non è che una metafora, il modo più diretto per analizzare la tua luce interiore è metterti in relazione con una fonte di luce reale. Ti basterà sceglierne una in maniera istintiva e diretta senza perdere molto tempo a pensarci su.

La domanda da porsi, per eseguire correttamente questo test è: qual è la fonte di luce che mi attrae maggiormente?

Risposte

Tutti i tipi di luce utilizzati in questo testo sono luci artificiali, quindi diverse dal Sole. Questo significa che, anche se inconsciamente, la tua scelta è stata influenzata dall’utilizzo che si fa di solito di quel tipo di luce artificiale.

La torcia elettrica

Se hai scelto la torcia elettrica sei una persona coraggiosa che non ha paura di cercare la verità. Ti si potrebbe considerare un libero pensatore: è molto difficile convincerti di qualcosa se ti sei convinto del contrario.

Trovi molto naturale uscire dalla tua comfort zone, perché fare sempre le stesse cose e pensare sempre le stesse cose ti annoia a morte. Sei una persona innovativa interessata al progresso.

Secondo il risultato del test della luce interiore le persone che ti circondano percepiscono in te un’energia dinamica e propositiva e si sentono contagiate dal tuo desiderio di spingerti oltre la consuetudine per scoprire se le cose si possono fare diversamente.

La candela

La candela è una fonte di luce un po’ antiquata. Da quando l’umanità ha cominciato a utilizzare diffusamente l’energia elettrica le candele sono state progressivamente abbandonate, eppure continuiamo ad utilizzarle in situazioni particolari, quando vogliamo creare un’atmosfera differente.

Secondo il test della luce interiore, la tua energia è calda, rilassante e avvolgente esattamente come quella di una candela. Le persone si sentono sempre molto a tuo agio con te, perché sei una persona accogliente e disposta ad ascoltare.

Il faro

Il faro è uno strumento fondamentale per la navigazione, perché consente alle navi di tornare al proprio porto in totale sicurezza. Un faro è quindi da millenni un simbolo di salvezza e di sicurezza.

Secondo il test della luce interiore sei una persona salda e sempre affidabile. Le persone sanno di poter contare sul tuo consiglio e soprattutto sul tuo aiuto in qualsiasi situazione, anche la più spiacevole o difficile. Anche se non puoi fornire un aiuto concreto hai sempre delle sagge parole di incoraggiamento. La tua luce interiore emana calma e sicurezza.

La lampadina

La lampadina è la fonte di luce artificiale che utilizziamo più spesso in assoluto. Si tratta di una luce che ci assiste e ci affianca in tutte le nostre mansioni quotidiane, quindi è un tipo di luce legata ad attività pratiche e concrete.

Nel corso dei secoli però la lampadina è diventata simbolo di un’idea brillante ed è esattamente così che ti vedono le altre persone.

Secondo il test della luce interiore, infatti, sei una persona molto pratica, che non ama perdere tempo in chiacchiere. Probabilmente ti piace organizzare eventi e sei in grado di trovare soluzioni pratiche e innovative anche ei problemi che si presentano all’improvviso e in maniera del tutto inaspettata.

La tua luce interiore è vivace e stimolante: le persone che si trovano vicino a te sentono il desiderio di mettersi in gioco, ispirate dal tuo esempio.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.