Test: riesci a capire il numero esatto delle gambe di questa immagine?

Oggi ti sfidiamo a dimostrare di essere davvero in gamba. A tal proposito ti chiediamo di indovinare quante gambe ci sono in questa immagine.

Per vincere questa sfida avrai bisogno di una buona vista e di tanta concentrazione. L’immagine di oggi è un illusione ottica. Per dare vita a questa illusione sono stati sapientemente impiegati colori, forme o ombre al fine di ingannare il nostro cervello. Il tuo compito sarà quello di riuscire ad interpretare correttamente l’immagine riuscendo a capire quante gambe ci sono nell’immagine.

Test: dimmi quante gambe vedi e ti dirò se hai vinto la sfida

L’obiettivo del test di oggi è di capire il livello delle tue abilità ottiche. Riesci a vedere quello che è rappresentato nell’immagine oppure riesci a vedere solo quello che credi di vedere? L’abilità di andare oltre ciò che è ovvio non è qualcosa che appartiene a tutti. Questa è la tua opportunità per capire quanto sei bravo ad osservare.

Se indovinerai il numero esatto delle gambe significa che sei un acuto osservatore e se non sarai in grado di vincere la sfida significa solo che dovrai allenarti a percepire ciò che non è ovvio.

Questo test ti aiuta ad affinare la tua elasticità mentale, ed il tutto avviene mentre ti intrattiene e ti diverte.

Soluzione del test

Sei riuscito a contare tutte le gambe? Qual é la tua risposta al quesito del test? Quante gambe ci sono dunque in questa immagine?

Se sei riuscito a combinare la tua capacità di pensiero con il tuo senso di osservazione allora avrai capito la risposta.

L’obiettivo del test non era facile da raggiungere. Come avrai notato anche tu, guardando bene luci, colore ed ombre si nota chiaramente che ci sono gambe maschili e femminili in questa immagine. Determinare il numero esatto delle gambe è molto difficile.

Ad ogni modo le gambe in totale sono 14 gambe maschili e 13 gambe femminili.

Avevi fornito la risposta giusta?