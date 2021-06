Scopri come tendi ad approcciarti sui social. La risposta delle stelle in base al tuo segno zodiacale.

Ognuno di noi tende ad avere un atteggiamento diverso quando si confronta sui social. C’è chi si sente a suo agio sentendosi più libero di esprimersi rispetto a quando si trova tra la gente. Chi, tende ad essere taciturno, preferendo leggere gli affari degli altri. E poi ci sono coloro che sono esattamente come nella realtà o, al contrario, del tutto diversi.

Quel che è certo che sui social nulla è mai scontato come sembra e spesso, pur senza rendercene conto, adottiamo atteggiamenti che nella vita reale non penseremmo nemmeno mai di mettere in pratica. E visto che, almeno in parte, questo modo di fare può dipendere dall’influenza che le stelle hanno su di noi, dopo aver visto come attirare cose belle in base al segno zodiacale, oggi scopriremo come ognuno di noi si approccia al social, a volte senza rendersene neppure conto. Pronti a scoprire la verità?

Ecco come ti approcci sui social secondo le stelle

Ariete – Con lo stesso entusiasmo che hai nella vita di tutti i giorni

Diciamocelo, se c’è una cosa che con te non cambia mai è l’approccio entusiastico che hai nei confronti della vita e sopratutto delle sue parti più belle. Amando stare al centro dell’attenzione, per te i social sono una sorta di palcoscenico dove proseguire ciò che non sei riuscita a fare nel mondo reale. Una sorta di piazza virtuale in cui parlare di te e delle tue passioni, dove mostrare foto in cui sei venuta al top e, perché no, dove fare persino nuove conoscenze. Un prolungamento del tuo mondo in carne ed ossa e dove ti piace vivere a mille, esattamente come sei abituata a fare.

Toro – Con un approccio più aperto

Spesso, chi ti conosce, tende a considerarti una persona che ha una strada da seguire e dalla quale non intende sviare neppure per un secondo. Ebbene, questo aspetto così preciso di te, sui social tende ad ammorbidirsi facendoti apparire molto più aperta e pronta a lanciarti in nuove avventure di quanto tu non sia. Si tratta di un modo per metterti alla prova e al contempo per rilassarti concedendoti libertà che altrimenti non potresti vivere. Il vero problema è quando reale e virtuale si mescolano tra loro e ti trovi a dover prendere una decisione che vada da una parte o dall’altra. Imparare a trasportare quanto vivi sul web nel reale e viceversa potrebbe renderti la vita molto più semplice.

Gemelli – Con una certa cura per le apparenze

Sui social ti piace apparire sempre al meglio, evitando quei momenti della vita in cui sai di non dare proprio il massimo. Un atteggiamento comprensibile ma che a volte tende a prenderti la mano spingendoti a mostrare una realtà un po’ troppo allegra e colorata. Ovviamente non c’è nulla di male ma qualora volessi conoscere qualcuno, il rischio è quello di mostrare solo la parte più superficiale di te. Consentire al mondo di conoscerti al 100%, compresi anche i difetti, è un dono che faresti agli altri ed una possibilità che ti concederesti per vivere più liberamente e senza finzioni da mantenere nel tempo.

Cancro – Con una modalità puramente estetica

Sui social non ami spiattellare i fatti tuoi. E la cosa si evince dalla mancanza di post che parlino delle tue emozioni. Al contrario, però, ci sono immagini di vacanze, animali carini, scene di film che ti piacciono e piatti golosi che hai provato o intendi gustare. Il tuo approccio è quindi senza alcun dubbio di tipo estetico e volto a immortalare e condividere solo cose frivole che ti piacciono ma che non dicono di te più di quanto tu non voglia. Scelta comprensibilissima. A patto che tu capisca che gli altri non possono conoscerti dal quel niente e che ciò non diventi motivo di rabbia verso chi, a tuo avviso, ti comprende poco anche se solo virtualmente.

Leone – Cercando le luci dei riflettori

Esattamente come accade nella realtà, sui social il tuo intento è sempre quello di conquistare approvazioni. Cosa che ti riesce ancor meglio che nella vita di tutti i giorni. Tra foto da ritoccare, didascalie da rendere il più accattivanti possibili e la capacità di mostrare solo la parte migliore di te, riesci infatti ad ottenere like e commenti proprio come desideri. Attenta, però, a non dimenticare il mondo là fuori. E con esso l’importanza dell’autenticità, quella che dietro lo schermo tendi troppo spesso a mettere da parte.

Vergine – Con naturalezza

I social rappresentano per te una valvola di sfogo con cui distrarti e allietare le tue giornate. Se si tratta di te, quindi, ti piace più condividere quello che trovi sugli altri account che quanto ti accade intorno. Il tuo approccio è quindi naturale ma per certi versi anche un po’ distaccato. E tutto ciò alle volte porta chi ti conosce sia nel reale che nel virtuale a sentirsi confuso riguardo a ciò che pensi delle cose che ti circondano. Mettere un po’ più di te anche sui social ti aiuterebbe ad evitare fraintendimenti e a vivere un’esperienza di certo più completa e appagante.

