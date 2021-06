Vuoi mettere alla prova la tua capacità di analizzare i dettagli? Questo test “trova il dettaglio”, allora, fa veramente al caso tuo! Trova il dettaglio mancante: ce la farai in dieci secondi?

Nel tentativo di imitare Gigi Marzullo, ti chiederemo di farti una domanda e darti anche la risposta.

La domanda, però, te la facciamo noi: quanto credi di essere bravo ad individuare dettagli e particolari in un’immagine “normale”?

Per rispondere a questo quesito, oltre a dirti da solo che credi di essere molto bravo, abbiamo un test che fa veramente al caso tuo.

Hai dieci secondi per trovare l’oggetto “misterioso“: sarai uno dei pochi che riuscirà a farcela?

Test trova il dettaglio: saprai individuare l’ombrello in questa immagine?

Ovviamente il nostro test non poteva essere così facile, non credi?

L’immagine che vedi qui sopra rappresenta una città durante una pioggia piuttosto forte (altro che Giugno!).

Come vedi, infatti, tutti i passanti sono muniti di ombrello e stanno camminando sotto la pioggia battente.

Bene, il nostro test “trova il dettaglio” ti chiede di fare proprio questo: individuare il dettaglio giusto!

Dovrai trovare l’ombrello che è senza padrone: pensi di riuscire a farcela? Hai dieci secondi!

Va bene, non vogliamo infierire. Se anche non hai trovato subito l’ombrello disegnato senza nessuno vicino e che non si trova nella mano di nessuno, puoi metterci anche più di dieci secondi.

Ma quanto ci metterai?

Cronometra il tempo che ti ci vorrà e poi prova a sottoporre il test a qualcuno che conosci.

Vedrai che le differenze tra voi saranno veramente “abissali”!

Bene, adesso che sai cosa devi fare, puoi far partire i tuoi dieci secondi e controllare se riesci ad individuare l’ombrello solitario.

Si troverà in alto, vicino alle finestre? Sotto un lampione oppure vicino ad una delle macchine?

Per scoprirlo, non devi far altro che cliccare sul pulsante che trovi qui sotto!