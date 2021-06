Scopri quale potrebbe essere un antipasto estivo perfetto per te. Il consiglio delle stelle in base al tuo segno zodiacale.

Chi ama gli antipasti sa bene come l’idea di iniziare il tutto con cibi semplici ma al contempo golosi sia un modo allegro e divertente per avviare un pranzo o una cena. A volte, però, può capitare di trovarsi ad essere incerti su cosa mangiare o di sentirsi annoiati per mancanza di idee.

Per fortuna, ognuno di noi è portato verso uno o più alimenti e questo aiuta di certo a capire come orientarsi. Per questo motivo, dopo aver visto come attirare cose belle in base al proprio segno, oggi scopriremo qual è l’antipasto estivo perfetto per ogni segno dello zodiaco.

L’antipasto estivo giusto per te. Scopri il consiglio delle stelle

Ariete – Le olive all’ascolana

Se c’è un antipasto sfizioso che amerai gustare sia a pranzo che a cena e che riuscirà sempre ad aprirti l’appetito questo è quello a base di olive all’ascolana. Un concentrato di bontà che nella sua semplicità ti farà sentire nel pieno mood estivo. Ottime da realizzare anche in versione più leggera cuocendole in forno o nella friggitrice ad aria, rappresenteranno sempre la scelta perfetta ed in grado di donarti allegria.

Toro – Le mini mozzarelle in carrozza

Anche in estate, la tua voglia di golosità è sempre ai massimi livelli. E cosa c’è di più buono di tante piccole mozzarelle in carrozza da gustare come fossero dei veri e propri finger food. Prepararle ti piacerà esattamente come mangiarle. E tutto perché il loro sapore ti spingerà a varianti sempre diverse e ad accostamenti che ti divertirai a sperimentare. Un buon modo per avviare un pasto e per godere a pieno di qualcosa di estremamente gustoso e versatile che potrai condividere anche con le persone che ami.

Gemelli – Gli spiedini estivi

Quando hai voglia di concederti un momento di pura leggerezza, l’antipasto perfetto per te sono senza alcun dubbio gli spiedini estivi. Potendo cambiare ogni volta che vuoi gli ingredienti riuscirai infatti a godere a pieno di un cibo nuovo e ricco di gusto. Da spiedini a base di kiwi e pollo a quelli con melone e mozzarella fino a quelli con frittata e verdure, la scelta sarà sempre ampia e colorata. Proprio ciò che ti serve per vivere al meglio il periodo estivo.

Cancro – I mini tramezzini

Dei piccoli tramezzini da farcire come più hai voglia sono per te l’antipasto perfetto. Un modo semplice e goloso di iniziare il pasto. Modo che ti riporta alla tua infanzia facendoti godere a pieno di qualcosa che ami e che ti piacerà condividere anche con le persone che ami. Ottimi anche da gustare come merenda o quando hai semplicemente voglia di gustare qualcosa di buono, rappresenteranno la scelta da fare sempre per andare sul sicuro.

Leone – I pomodori ripieni

Un antipasto semplice, estivo, colorato e gustoso? I pomodori ripieni. Che si tratti di fiocchi di latte, verdure, uova o pollo, ogni volta si tratterà di una vera e propria esperienza di gusto. Belli da portare in tavola quando hai ospiti e desideri fare bella figura, rappresentano anche quel pasto fresco e leggero che in estate non guasta mai e che ti piacerà gustare per entrare maggiormente nel mood vacanziero che tanto ti piace.

Vergine – Il melone estivo con prosciutto

Un piatto tipicamente estivo che, a dirla tutta, ti andrebbe benissimo come pasto completo è quello composto da melone estivo e prosciutto. Un modo fresco, sapido e al contempo dolce per iniziare un pasto e per renderlo al contempo allegro, colorato e leggero. Un cibo che per te è una sorta di comfort food e che per questo amerai gustare più e più volte. E tutto senza stancartene mai.

