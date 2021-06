Questo test del tatuaggio ti permetterà di coronare con l’immaginazione il sogno di avere un disegno sulla pelle e ti svelerà quali sono le tue priorità.

Molto spesso le persone scelgono il proprio tatuaggio in maniera istintiva, senza sapere davvero cosa significa davvero il simbolo che hanno deciso di farsi tatuare.

Questo permette di esaminare le motivazioni inconsapevoli che ci spingono a scegliere un tatuaggio piuttosto che un altro e a scoprire molte cose della nostra personalità!

Teste del Tatuaggio: quali sono le tue priorità?

Per eseguire questo test ti basterà scegliere istintivamente il tatuaggio che vorresti eseguire su una parte qualsiasi del tuo corpo.

Non riflettere a lungo, lasciati guidare soltanto dall’istinto e non soffermarti a pensare al punto del tuo corpo su cui vorresti farti tatuare se non sei sicura, perché è di importanza secondaria.

Pronta? Rifletti bene, poi leggi il profilo psicologico corrispondente alla tua scelta

La stella

Il tatuaggio a forma di stella è un tatuaggio tradizionale, cioè un soggetto che si esegue addirittura da secoli. I marinai si facevano tatuare la stella nautica (cioè quella a fasce bianche e nere) perché rappresentava la guida alla navigazione notturna: quando non esistevano ancora i sofisticati strumenti di navigazione di oggi i marinai navigavano orientandosi con le stelle.

Oggi la stella nautica è piuttosto rara, e si preferisce utilizzare la classica forma della stella a cinque punte, soprattutto per tatuaggi femminili e di piccole dimensioni.

Chi sceglie di farsi tatuare una stella è una persona che punta dritta all’obiettivo e che sa cosa vuole nella vita. Non si lascia scoraggiare dalle avversità e, anche se impiega molto tempo a coronare i propri sogni si può star certi che prima o poi li raggiungerà. La tua priorità è raggiungere i tuoi obiettivi.

Il Sole

Anche il sole è un simbolo tradizionale per i tatuaggi occidentali. Oggi si può realizzare in moltissimi stili molti differenti tra loro ma tutti rimandano allo stesso significato: la forza, la fiducia e la speranza.

Il sole, infatti, permette la crescita delle piante e ha consentito lo sviluppo della vita sulla terra per come la conosciamo, inoltre il suo ciclo continuo ci insegna che dopo un momento difficile e buio (la notte) c’è sempre un nuovo inizio (l’alba).

Chi sceglie istintivamente di farsi tatuare un sole è una persone forte e piena di fiducia nel futuro. Le persone che la circondano possono considerarla molto ottimista e allegra, inoltre amano “farsi contagiare” dal suo grande entusiasmo. La tua priorità è rendere il mondo un posto più felice.

La Rosa

La rosa è la regina dei fiori per eccellenza, è il simbolo dell’amore romantico e anche della passione. Risulta essere il fiore preferito di molte donne e, per questo motivo, viene utilizzato per rendere omaggio alle donne che si considerano importanti, come la mamma, la fidanzata o la moglie.

Se hai scelto il tatuaggio della rosa sei una persona che sa quanto vale, desideri che le persone riconoscano il tuo valore e che ti ammirino per la tua bellezza, la tua intelligenza o più in generale par le tue capacità.

Secondo il test del tatuaggio sei una persona in grado di mettere a frutto ciò che ha, in ogni campo: saresti un’ottima imprenditrice ma anche un’ottima maestra, perché sai quanto è importante valorizzare i pregi di ogni persona per renderla felice. La tua priorità assoluta è l’autorealizzazione.

Il Soffione

Il tatuaggio del soffione è diventato molto popolare negli ultimi anni a causa della sua bellezza e della sua delicatezza. Esistono diverse versioni di questo tattoo, molte delle quali comprendono anche uccelli o altri simboli, ma il significato di fondo rimane lo stesso.

Se scegli il tatuaggio a forma di soffione significa che sei una persona estremamente sognatrice e dalla grande fantasia, che ama progettare grandi imprese oppure che sogna ogni giorno di trasformare la propria vita in maniera tanto profonda da attuare quasi una rivoluzione. Pensi che nel momento in cui si smette di sognare si diventa davvero adulti e tu non hai alcuna intenzione di farlo. Sei una persona piena di poesia che ama vedere la bellezza del mondo: la tua priorità è non perderla di vista.

Il Cuore Fiorito

Anche il cuore è un tatuaggio antichissimo, che viene spesso realizzato nella sua forma più stilizzata in assoluto. Una tendenza piuttosto recente prevede invece la realizzazione di tatuaggi molto realistici della forma anatomica del cuore, ma molti trovano che sia troppo macabra.

Sia che si tratti di un cuore stilizzato, sia che si tratti di un cuore anatomico, il significato del tatuaggio a cuore è lo stesso: rappresenta ciò che è importante per una persona, ciò a cui è legata.

Se hai scelto il cuore fiorito significa che la tua priorità assoluta è la famiglia, perché si costruisce intorno all’amore (il cuore) e va costruita con un lavoro incessante e preciso (come quello necessario a coltivare fiori e piante).

La Luna

Insieme al sole e alle stelle anche la Luna è un simbolo piuttosto comune e molto antico che viene tatuato molto spesso da moltissimi secoli. Rappresenta la femminilità e il mistero, la maternità e la fertilità, quindi per questo motivo viene rappresentata molto spesso insieme a fiori di vario tipo.

Se hai scelto la luna, il test del tatuaggio ti rivela che per te il tuo essere donna è la cosa più importante e intendi farti rispettare per quello che sei. Molto probabilmente coltivi il sogno di essere madre oppure già lo sei e, in quel caso, la cura dei figli è la tua priorità assoluta.

