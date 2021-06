Vediamo se riesci ad individuare quante sono le mani nell’immagine che abbiamo scelto per te. Farai fatica a credere alla risposta.

Oggi abbiamo scelto per voi un’immagine presa dal web, diventata virale e condivisa moltissime volte perché si tratta di una di quelle immagini che crea un‘illusione ottica senza volerlo. Lo scatto rappresenta una scena comune ma solo dopo, coloro che l’hanno scattata si sono resi conto che era accaduto qualcosa, o meglio, che qualcosa era sparito. Increduli hanno condiviso la foto sui social e tutti coloro che si sono imbattuti in questo scatto hanno confermato che si tratta di un trompe-l’oeil ben riuscito. Provate anche voi ad indovinare quante mani ci sono nell’immagine del post che vi proporremo di seguito.

Quante mani ci sono? Questa è la semplicissima domanda alla quale dovrai rispondere se vuoi vincere la sfida. Questa immagine ha tratto in inganno moltissimi utenti e ne ha messo in difficoltà molti altri, che alla fine si sono arresi.

La tua prima impressione di fronte a questa foto? Siamo sicuri che la guarderai e dirai “la risposta è ovvia” per poi ricrederti.

LEGGI ANCHE —> Tempo di mare? Facciamo il test della conchiglia: scegline una e scopriamo il problema che avrai in vacanza

I social media sono un terreno fertile per questo tipo di scatti, gli utenti condividono tantissime foto sfidando gli utenti a trovare l’intruso o qualcosa che si è mimetizzato.

Anche questa volta la richiesta di un utente è rimbalzata sul web talmente tante volte da far diventare questa immagine virale. Se sei un acuto osservatore, non farai fatica a fornire il numero esatto di mani nell’immagine.

La fotografia che stiamo per mostrarvi è stata scattata da un gruppo di amici durante un pomeriggio dedicato ad una escursione in montagna. I ragazzi semplicemente fanno un brindisi. Nel rivedere la foto si rendono conto che qualcosa stonava. Mancava qualcosa, ma dove era finita??

Ecco l’immagine di cui ti abbiamo tanto parlato. Ti consigliamo di tenere d’occhio ogni elemento dell’immagine.

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw

— Jen Gentleman 🌺 (@JenMsft) February 14, 2021