Test: chi di loro sta compiendo l’azione più sciocca?

Il test di oggi ti chiede di fare una riflessione logica. La tua risposta farà luce sulla tua capacità di comprendere le situazioni che si manifestano nella tua vita.

Quanto sei in grado di vederci chiaro? Sei una persona che riesce a valutare le diverse circostanze in modo oggettivo oppure sei una di quelle persone che sminuisce o enfatizza le cose? L’immagine di oggi raffigura delle persone sconsiderate sedute su dei tronchi di dello stesso albero ed intente a cercare di tagliarlo. Probabilmente non hanno intenzione di nuocere al prossimo ma solo di tagliare il tronco. Ognuno di loro non ha valutato bene la situazione e rischia di mettere in pericolo se stesso o qualcun altro. A questo punto ti chiediamo di rispondere ad una semplicissima domanda: “Chi di loro secondo te è il più sciocco?”.

Test: dimmi chi è il più sciocco e ti dirò come valuti le situazioni

Per rispondere alla domanda del test di oggi dovrai osservare attentamente la posizione sull’albero di ciascun uomo e ti consigliamo di non sottovalutare le loro espressioni del viso. Il tutto ti aiuterà a ben capire la situazione.

Anche se ognuno di loro rischia di ferire o restare ferito, questa immagine può essere interpretata in modo diversi e questa interpretazione dipende dalla propria personalità.

Hai pensato bene alla domanda che ti abbiamo fatto? Sei in grado di dirci chi è l’uomo meno saggio del test?

Ecco cosa rivelano di te le tue risposte:

Se secondo te il più sciocco è…

L’uomo n. 1:

A differenza degli altri, quest’uomo resta a guardare impassibile senza fare nulla. La sua espressione non è corrucciata come quella degli altri uomini. Potrebbe essere il più stupido dato che resta li seduto e sembra non aver capito che sta correndo un grosso rischio, quello di cadere. Se questa è la tua risposta significa che sei un persona che necessita di provare una grande pace interiore, odi il conflitto e hai un estremo bisogno di una vita tranquilla.

Sei anche una persona che si affida al suo ragionamento logico e non si fa mai prendere dal panico neanche nelle situazioni più disastrose, perchè c’è sempre una soluzione.

L’uomo n. 2:

Anche quest’uomo non è molto intelligente dato che è talmente preso a tagliare il ramo da non essersi accorto che l’uomo dietro di lui sta tagliando il suo ramo e lui rischia di cadere a picco. Non se ne è accorto o non gliene importa? Se hai scelto l’uomo n. 2 significa che sei una persona disposta a correre rischi per soddisfare un obiettivo. Il tuo più grande difetto è quello di non valutare bene le situazioni e di agire d’impulso.

L’uomo n. 3:

In questa scenetta surreale, l’uomo n. 3 è probabilmente l’unico che ha qualche probabilità di salvarsi. Senza troppi induci sta segando un ramo sul quale sono seduti due uomini ma è stupido al punto di ignorare l’uomo dietro di lui che sta segando il suo ramo. Tuttavia, essendo seduto a ridosso sul tronco probabilmente non cadrà. Se hai scelto quest’uomo è perchè hai una grande etica morale e sei convinto che esista un karma che ti ripaga con il tuo stesso comportamento.

L’uomo n. 4:

L’uomo n. 4 è colui che non mette a rischio nessuno ma si sta auto sabotando. Sta tagliando il ramo sul quale è seduto lui stesso. Se pensi che sia lui l’uomo meno saggio significa che sei una persona ribelle, tendi ad imporre le tue idee e non permetti a nessuno di mettere in discussione una decisione presa.