Test: qual é la famiglia felice? Scopri quanto sei intuitivo

Il test di oggi farà appello alle tue doti di intuizione. Sarai in grado di capire qual é la famiglia felice in questa immagine? Osserva i dettagli.

L’intuizione è una grande dote, capire in anticipo gli altri, i pericoli, gli affari ci garantisce un certo successo nella vita e ci evita fallimenti e sofferenze. Tu sei una persona intuitiva? Questo semplicissimo test ti dimostrerà se puoi contare o meno sul tuo intuito. Tutto quello che devi fare è rispondere ad una semplicissima domanda: “Quale di queste tre famiglie è la famiglia felice?”

Test: dimmi qual é la famiglia felice e ti dirò che intuito hai

Scopri se le tue doti analitiche e la tua intelligenza fanno funzionare correttamente il tuo intuito. Analizza questi tre quadretti familiari, osserva le immagini e valuta o meglio interpreta ciascun legame familiare. Quale famiglia è quella che ha meno problemi secondo te? La famiglia più legata e felice è la n. 1, 2 o la 3?

Guardando l’immagine noterai 3 situazioni diverse, alcuni dettagli sono illuminanti. Cerca di interpretare il loro rapporto basandoti su quello che vedi e affidati alla tua intuizione per fornire la tua risposta.

Soluzione del test

Se hai scelto la famiglia n. 1

Se hai scelto questa famiglia sei un persona molto intuitiva. In effetti tra tutte e tre le famiglie questa mostra un certo legame tra i genitori che si abbracciano e uno di loro che tiene l bimba per mano in segno di protezione. Questa famiglia appare serena e soddisfatta. Di sicuro è la famiglia più armoniosa rispetto alle altre due.

Se hai scelto la famiglia n. 2

Se questa è stata la tua scelta dovresti lavorare di più sul tuo intuito. In questa immagine ci sono tre persone ma nulla fa pensare ad una famiglia unita. Non c’è contatto tra nessuna di queste tre persone, non c’è nessuna dimostrazione di protezione. Non sembra affatto una famiglia unita, sembrano solo 2 adulti ed una bambina che passeggiano.

Se hai scelto la famiglia n. 3

Se hai scelto questa famiglia il tuo intuito non è pessimo ma andrebbe sviluppato. In questa immagine si nota una madre amorevole completamente presa dal figlio, al quale rivolge sia lo sguardo che l’attenzione tenendolo per mano. Questa donna però non mostra il minimo interesse verso l’uomo che è al suo fianco. Tra i due genitori non ci sono segni evidente di un legame affettivo.

L’intuizione se è buona non inganna. Chi la possiede ha un asso nella manica che gioca suo vantaggio in ogni situazione. Se non hai intuito quale fosse la famiglia felice è perchè hai ragionato troppo, sei stata troppo analitica. Forse quando pensi d una famiglia pensi ad un nucleo a forma di triangolo con due pilastri alla base dei quali si trovano i bambini. Quindi il bambino al centro avrebbe potuto ingannare l tua mente e fuorviarla. Scopri 4 esercizi psicologici che ti aiuteranno a sviluppare il tuo intuito e non sottovalutare il potere dell’intuito.