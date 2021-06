Basta, dobbiamo assolutamente usare questo test per scoprire chi eri nella tua vita precedente e che cosa facevi nella tua vita passata! Non preoccuparti, non abbiamo intenzione di ipnotizzarti: dicci solo cosa preferisci tra questi tre cristalli!

Capita a tutti di chiedersi se ci sono “altre” vite che abbiamo vissuto e se la nostra personalità sia, in qualche modo, influenzata da un “altro”.

No, non preoccuparti, non vogliamo assolutamente cercare di capire quali siano i tuoi segreti, ipnotizzandoti con un vecchio orologio!

Oggi ti chiediamo solo di scegliere uno fra i tre fiocchi di neve che vedrai qui sotto, semplicemente basandoti sulla tua intuizione.

Quale ti piace di più, da quale ti senti più attratto? Scopriremo subito che cosa si nasconde nel tuo passato ehm… alternativo!

Test chi eri nella vita precedente: scegli un fiocco di neve e scoprilo subito!

Brr, che freddo ma perché abbiamo tirato fuori questi fiocchi di neve?

Tranquillo, non preoccuparti: serviranno solo per fare questo test! Poi potrai tornare tranquillamente (più o meno) alla tua giornata estiva.

Oggi, infatti, vogliamo scoprire qual era ed anche com’era la tua vita passata e, soprattutto, cosa hai “portato” nella tua vita attuale.

Ti basterà solo guardare i tre fiocchi che ti abbiamo proposto nell’immagine: quale tra i tre ti attira di più?

Lascia che sia il tuo istinto a prendere la decisione e non rimuginare sui colori o sulle forme: scegli quello che ti attira di più e scopriamo chi eri nella tua vita passata!

Primo fiocco : Hai scelto il primo fiocco di neve, quello rosso . Con ogni probabilità, nella tua vita passata, non facevi parte della borghesia o di una classe sociale alta .

La tua scelta, infatti, denota una vita passata “ finita ” senza poter ripagare un debito ! Magari si tratta di un debito materiale oppure anche di un debito di riconoscenza, per qualcuno che ti ha aiutato quando ne avevi più bisogno .

Qualunque sia il caso, purtroppo, non riesci ad andare avanti nella tua vita: ti sembra di dover ancora qualcosa a qualcuno solo che… non sai a chi!

Se vuoi vivere “meglio”, forse è il caso di provare a dare qualcosa a qualcuno nella tua comunità: prova con il volontariato o ad aiutare qualcuno in maniera disinteressata!

: Hai scelto il primo fiocco di neve, . Con ogni probabilità, nella tua vita passata, della o di una . La tua scelta, infatti, denota una “ ” senza un ! Magari si tratta di un debito materiale oppure anche di un debito di riconoscenza, per . Qualunque sia il caso, purtroppo, non riesci ad andare avanti nella tua vita: ti sembra di dover ancora qualcosa a qualcuno solo che… non sai a chi! Se vuoi vivere “meglio”, forse è il caso di provare a dare qualcosa a qualcuno nella tua comunità: prova con il o ad in maniera disinteressata! Secondo fiocco: se hai scelto il secondo fiocco (quello viola) abbiamo una buona ed una cattiva notizia per te. Eri, con ogni probabilità, un re od una persona molto importante sulle cui spalle gravavano questioni molto importanti!

Qualora non lo avessi capito, questa era la bella notizia: la cattiva notizia è che, purtroppo, hai fallito nel tuo compito o, quantomeno, in uno dei compiti più importanti che avevi.

Convivi, quindi, con una grande ansia e un sentimento di angoscia per non aver aiutato gli altri o non essere riuscito a portare a termine il tuo compito.

Oggi vivi nella paura di fallire di nuovo e ferire o rovinare qualcuno!

Terzo fiocco: nel tuo passato, se hai scelto il terzo fiocco (quello azzurro), con ogni probabilità c’è un grande tradimento.

Oggi non riesci a fidarti degli altri e fatichi molto a far “cadere” i tuoi muri e non permetti a nessuno di abusare dei tuoi sentimenti.

Con ogni probabilità, nella tua vita precedente, eri un consigliere od una persona che prendeva decisioni strategiche ed importanti: qualcuno ha tradito te e la tua fiducia, condannandoti alla rovina!

Il tuo “terrore” delle relazioni e della vicinanza adesso è presto spiegato: stai ancora pagando le conseguenze di quel terribile tradimento!

Allora, il fiocco di neve che hai scelto ti ha fatto capire chi eri davvero nella tua vita passata? Se hai pensato che il tuo ritratto fosse quantomeno verosimile, non puoi non cercare di capire anche chi erano i tuoi amici e parenti.

Pronto a scoprire… la verità sui secoli appena passati?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.