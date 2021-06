Un test sull’amicizia dice moltissimo di te e del tuo rapporto con le persone che tic circondano. Ti piace essere la confidente di tutti i piccoli segreti oppure sei la trascinatrice? E con quali amici stai meglio? Scoprilo subito!

La tazza è un oggetto che utilizziamo spesso in momenti di calma e di condivisione, quando facciamo colazione insieme alla famiglia oppure quando prendiamo un tè con le amiche.

La utilizziamo spesso però anche quando siamo da soli, per bere la tisana della sera oppure per un caffè del pomeriggio quando abbiamo bisogno di una bella carica di energia per portare a termine il lavoro della giornata.

Ecco allora che la tazza ha molte cose in comune con l’amicizia: ci dà quello che ci occorre, ci conforta e ci tira su nei momenti di debolezza ma ci aiutare anche a riflettere sulla nostra situazione interiore quando abbiamo bisogno di stare un po’ da soli.

Il test dell’amicizia da fare con le tazze

Per fare questo semplicissimo test devi scegliere una delle tazze qui raffigurate. Ti invitiamo a non rifletterci troppo a lungo e, al contrario, a scegliere istintivamente sulla base delle impressioni del momento.

In questo modo eviterai di controllare in maniera razionale la tua scelta e lascerai “parlare” il tuo inconscio. Ricorda che non c’è una scelta giusta o sbagliata e che la tua scelta si limiterà semplicemente a parlare di te.

1. Tazza decorata (ma non troppo)

La tazza numero 1 è una tazza piuttosto profonda, quindi adatta a essere utilizzata per prendere tè, latte o tisane. Ha colori freddi e rilassanti, una forma poco spigolosa e un grande equilibrio nella decorazione, che alterna aree decorate ad aree senza decorazioni.

Chi sceglie questa tazza è una persona serena ed equilibrata, in grado di essere perfettamente in pace con se stessa quando si trova da sola ma, allo stesso tempo, in grado di instaurare relazioni equilibrate e soddisfacenti quando si tratta di instaurare relazioni di amicizia.

Secondo il test l’amicizia per la persona che sceglie la tazza numero 1 è una questione importante solo se è sana. Sa dimostrarsi molto accogliente e protettiva nei confronti delle persone che ritiene amiche ma, allo stesso tempo, non tollera che l’amicizia si trasformi in una scusa per approfittare della gentilezza altrui.

L’amicizia ideale per chi sceglie la tazza n.1 è un rapporto stretto ma non soffocante, in grado di lasciare grande libertà personale e di scelta a tutti coloro che ne fanno parte.

2. La tazza da tè tradizionale

La tazza n.2 è la classica tazza da tè inglese, estremamente decorata e molto elegante. Le persone che preferiscono questa tazza hanno gusti estremamente raffinati e forse un po’ retrò anche nel vestire.

Chi ha scelto questa tazza ha idee molto tradizionaliste e romantiche non soltanto in merito all’amicizia ma in merito a qualsiasi ambito della vita, da quello sentimentale a quello morale. Basa le proprie scelte di vita su ciò che si è sempre fatto e ciò che “giusto” o “sbagliato” pensare e guarda con un po’ di sospetto alle novità. Ama circondarsi di cose belle e non han paura di esagerare.

Le persone che scelgono la tazza n.2 amano condividere momenti di confidenze personali con gli amici e le amiche del cuore, che sono molto pochi e ben selezionati. In genere sono persone estremamente fedeli e leali, che ritengono l’amicizia un valore estremamente importante da rispettare e da insegnare ai propri figli.

Hanno bisogno di circondarsi di amici che la pensano come loro e soprattutto di cui possono fidarsi ciecamente. Amano condividere esperienze belle e rilassanti e non si troveranno forse molto a loro agio con persone troppo dinamiche: il loro livello di energia è piuttosto basso, in compenso hanno buon carattere e riescono a far sentire tutti accolti e ben voluti.

3. La tazza moderna

La tazza numero 3 è la quella di stile più moderno e lineare rispetto alle altre. Si tratta di una tazza profonda, da utilizzare per tè, latte e altre bevande “lunghe” che di solito si assaporano in compagnia.

Le persone che scelgono la tazza n.3 sono persone dinamiche, moderne e sempre in movimento. Amano le cose semplici e senza fronzoli, detestano le perdite di tempo e le inutili complicazioni, tra il passato, il presente e il futuro preferiscono senza alcun dubbio il presente.

Le persone che scelgono la tazza n.3 amano condividere con gli amici esperienze movimentate o stimolanti: sono gli animatori del club del libro o trascinano gli amici a visitare anche i musei più improbabili della città, passano il tempo libero a scalare montagne, fare surf, andare in palestra, fare musica e godersi la vita.

Sono spesso gli amici un po’ pazzi o i classici complici di malefatte giovanili, sono sempre pronti a lanciarsi nelle imprese più improbabili e ad offrire supporto agli amici in difficoltà. Dal momento che vivono nel presente finiscono però per dimenticarsi degli amici che non vedono più spesso, perché sono troppo presi dalle loro relazioni presenti. Per questo motivo hanno bisogno di amici stimolanti, divertenti e in grado di tenere sempre viva la loro attenzione, altrimenti si dirigono velocemente verso altri gruppi di amici e altri interessi.

4. La tazzina da caffè

La tazza n.4 è la più piccola di tutte ed è chiaramente una tazzina da caffè. Si tratta di una tazza che viene utilizzata molto spesso a casa, sia quando si è da soli sia quando si offre un caffè agli amici che ci vengono a trovare.

È anche la tazza che si utilizza al bar per un caffè da prendere al volo prima di tuffarsi nelle altre attività della giornata. Chi sceglie questo tipo di tazza ha un carattere molto dinamico e piuttosto solitario. Conosce perfettamente il valore dell’amicizia ma è abituato a stare molto tempo da solo, quindi si può definire libero e assolutamente indipendente.

Chi sceglie la tazzina da caffè è un amico affidabile ma non troppo espansivo: è sicuramente presente nei momenti di difficoltà ed è sempre pronto ad aiutare chi gli sta vicino. Nonostante questo è molto geloso della sua libertà personale e non tollera amici troppo “appiccicosi” o impiccioni, che pretendono di condividere troppe attività o troppe informazioni della sua vita.

I suoi amici ideali sono quelli che saranno in grado di lasciargli i suoi spazi e le sue libertà rendendo più ricco e più piacevole il tempo che trascorrono insieme.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.