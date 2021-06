Test: quanto ami la tua vita? Scoprilo con questo test

Amare la vita è una variabile. Dipende dal nostro modo di essere e dal momento in cui ci poniamo questa domanda. Tu quanto ami la tua vita?

Ti sei mai chiesto quanto ami la tua vita? Se stai vivendo un momento particolarmente felice, ricco di soddisfazioni e sentimentalmente florido probabilmente risponderai che ami moltissimo la tua vita, se sfortunatamente stai attraversando un periodo difficile, se stai affrontando il dolore per una perdita o un divorzio sicuramente il tuo amore per la vita sarà più vacillante. Questo test della personalità è in grado di far emergere il tuo grado di amore per la vita e quanti passi sei disposto a compiere per viverla pienamente e con gioia.

Test: Dimmi cosa vedi e ti dirò quanto ami la tua vita

L’amore per la nostra vita non è un dettaglio insignificante, non riflettiamo spesso su questo concetto eppure questa attitudine cambia molte cose. Più amiamo qualcosa e più siamo disposti a sacrificarci per qualcosa. Non amare la propria vita significa non vivere appieno e non avere stimoli. Far luce sulla questione ti aprirà gli occhi e il cuore ad una vita vissuta in modo più appagante.

Sei pronto per scoprire quanto ami la tua vita?

Tutto quello che dovrai fare è guardare questa immagine e d indicarmi cosa vedi per prima, la barca o la balena?

Test come questo hanno lo scopo di intrattenerti e non forniscono una diagnosi clinica ma sono lo strumento adatto per compiere una analisi introspettiva che ti aiuterà a migliorare la tua esistenza.

Risultato del test

Se la prima cosa che hai visto è stata:

Una nave, il mare e il sole

Se hai visto la nave con il sole il tuo grado di amore per la vita è molto elevato. Questo è un bene perché in questo momento sei sotto l’influsso degli stimoli giusti che ti permettono di sfruttare ogni opportunità che la vita ti presenta e le soddisfazioni che ottieni sono un motivo di appagamento. Questo amore ti fa sentire energico e positivo, vedi sempre il bicchiere mezzo pieno e la luce alla fine del tunnel. Ottimismo e tenacia fanno di te la persona determinata che sei, ti danno la forza per non arrenderti e non sentirti disperato in caso di difficoltà. Questo amore è anche alla base della tua autostima e del tuo costante lavoro di miglioria su te stesso.

Sei una persona che fa tesoro delle esperienze della vita e aiuti molto gli altri con la tua saggezza, in particolar modo fornendogli una spinta motivazione. Sei in grado di far vedere agli altri che l’orizzonte che si estende ai loro occhi promette molte piacevoli sorprese. Per le persone come te la vita è un momento di breve termine che vale la pena essere goduto appieno e con gioia, all’insegna del successo e della realizzazione.

LEGGI ANCHE—> Test: scegli il tuo fiore preferito e scopri la relazione romantica perfetta per te

Una balena

Se hai visto una balena, il tuo amore per la vita è molto moderato. Sei una persona molto logica e razionale, ponderi tutto con attenzione e prendi tutto come viene senza sforzarti di ricercare ciò che potrebbe apportarti piacere. Sei una persona che in questo momento sente di attraversare delle fasi contrastanti. A volte provi frustrazione e risentimento, risentimento, altre volte provi una grande gioia di vivere. In realtà anche se tendenzialmente sei poco ottimista, il fatto di aver visto la balena denota che sei una persona tendenzialmente orientata a superare la tristezza e trovare i mezzi per rallegrare gli altri.

Sei anche una persona che apprezza il silenzio, sei il tipo di persona che capisce perfettamente quando è il caso di tacere per non peggiorare le cose.

La gioia di vivere per te non è un qualcosa di innato ma ti pianificato. E’ un piano temporale che prevede che tu trovi del tempo per attività ludiche e divertenti, per pensare in modo positivo, per appagare il cuore ma anche il tempo per le cose serie.

Fondamentalmente tu possiedi le chiavi per una vita equilibrata che comprende aspetti complementari, anche se contraddittori. Sei una persona che non ammette distrazioni durante l’orario di lavoro ma anche che non ammette di parlare di lavoro ad una festa. Sei molto bravo a separare i diversi aspetti della vita. Hai la potenzialità di vivere felicemente.