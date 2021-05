Test dello specchio: ammira il tuo peggior difetto e scopri come migliorarlo

Impara a conoscerti meglio e a lavorare sui tuoi difetti diventando la versione migliore di te stesso con il test dello specchio.

Ti fermi mai a riflettere sulla tua persona? Sai quali sono i tuoi bisogni le tue aspirazioni e cosa ti renderebbe davvero felice? Conosci anche i tuoi punti di forza e di debolezza? Questo test ti aiuterà a fare il punto sui tuoi difetti e ti fornirà un consiglio per migliorare.

Anche se questo test non fornisce una diagnosi clinica, è un ottimo spunto di riflessione per migliorarci come persona.

Sei pronto a fare il test?

Test: dimmi quale specchio preferisci e ti dirò il tuo più grande difetto

Il test di oggi ti mette di fronte ad uno specchio. Come puoi bene vedere l’immagine rappresenta 3 specchi di differenti figure geometriche. La tua scelta farà appello al tuo inconscio, nessuna delle nostre scelte è totalmente casuale!

Sei pronto? Fare il test è semplicissimo, devi solo rispondere ad una semplicissima domanda: “Quale specchio preferisci?”

Guarda rapidamente l’immagine e scegli lo specchio che ti attrae di più. Non soffermarti troppo sui dettagli, fornisci una risposta istintiva e scopri il tuo peggior difetto leggendo il profilo corrispondente allo specchio scelto.

Soluzione del test

Ecco cosa indica la tua scelta:

1. Specchio n. 1, il cerchio

Se hai scelto questo specchio è perché sei una persona molto focalizzata sul prossimo. Il tuo entourage dissipa tutte le tue energie. Fai di tutto per rendere felice e soddisfatti chi ha la fortuna di fare pe te delle tua vita, e questo è un difetto. Ovviamente è un bene per i tuoi cari ma non lo è per te, che sei poco attento a soddisfare i tuoi di bisogni. Amici, familiari e colleghi possono aspettare. Ricordati di dare la priorità a te sesso di tanto in tanto.

Le persone attirate dal “cerchio” sono illogici e incoerenti, un po’ tra le nuvole, generosi e sensibili. Dotati di una voce piacevole calda e rassicurante e uno spiccato senso dell’umorismo sono un ottima compagnia. Positivi ed entusiasti si dedicano molto a rendere speciale il loro amore.

2. Specchio n. 2, il triangolo

Se hai scelto lo specchio triangolare è perché hai un grande dono, quello della leadership. Questo è un bene ma è anche alla base del tuo peggior difetto: ti focalizzi più sul dare direttive che su come viene svolto il lavoro e sul livello di produttività e qualità.

Le persone attirate dai triangoli sono estremamente concentrate sugli obiettivi e gli ambienti competitivi sono quelli in cui si sentono maggiormente al loro agio.

Danno molta importanza alla loro reputazione, per questo non agiscono mai in maniera sconsiderata e si sforzano di non commettere errori. Riescono ad ottenere spesso rispetto e ammirazione ma questo genera in loro non poca apprensione.

3. Specchio n. 3, il quadrato/rettangolo

Hai scelto l’ultimo specchio? Allora fai parte delle persone ossessionate dalla perfezione. Ogni eccesso diventa un difetto. Sei sicuramente una persona che non viene mai meno ad una parola data, che non va mai contro un principio e non mette in discussione i suoi valori. Valuti tutto con attenzione e logica. Siete molto testardi e molto abili nel problem solving ma sei molto poco rilassato e questi stati di stress debilitano la tua vita.

Dovresti imparare a rilassarti, oltre ad essere pratico, razionale, puntuale e sempre perfetto dovresti essere più spensierato, dedicarti a a nuove idee e a coltivare rapporti sociali. Fai troppa fatica a comunicare con chi non ha le tue idee, apri il tuo spirito al pensiero degli altri, potresti restarne sorpreso.

Ti sei divertito a fare il test? lo hai trovato affidabile? Se hai ancora voglia di conoscerti meglio abbiamo tantissimi altri test psicologici da consigliarti, trovi tutti i nostri test cliccando QUI. Non ci resta che augurarti buon divertimento.