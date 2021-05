Test: sei in grado di trovare i sei cavalli mimetizzati in questa immagine?

Ecco u test fantastico per la nostra sessione di brain training! Dovrai solo riuscire a trovare i 6 cavalli nascosti nell’immagine.

I cavalli sono sapientemente nascosti, riuscirai a trovarli tutti? Questo test raffigura un dipinto, come puoi vedere il tema del dipinto è la rappresentazione di un cavallo leggiadro e bellissimo che passeggia in riva al mare, ma seppure sia il cavallo più evidente non significa che sia il solo.

Test: ti sfido a trovare i 6 cavalli nascosti in questo dipinto

Ecco una nuova sfida per te per farti divertire e contemporaneamente allenare il tuo cervello ad essere più elastico, concentrato e reattivo. Se ti allenerai spesso a fare questi tipi di test, noterai che la tua vista sarà più acuta e difficilmente potranno sfuggirti dei dettagli.

Il grado di difficoltà di questo test è medio, un buon numero di utenti non è riuscito ad individuare tutti e 6 i cavalli. In effetti mentre alcuni sono abbastanza facili da individuare, altri sono particolarmente ben mimetizzati. E tu riuscirai a trovarli proprio tutti?

L’immagine del test di oggi è ispirata alla copertina dell’album di Marianne ‘High Heels and Horses’. Apparentemente sembra l’immagine di una grotta circondata dal mare scovata da un cavallo, ma a guardare meglio si può notare che l’immagine nasconde molto di più.

Soluzione del test

Sei riuscito a trovare tutti i cavalli? Ne hai contati 6?

Ecco l’immagine che illustra la posizione di ogni cavallo:

Se sei riuscito a trovare tutti i cavalli complimenti per la tua vista molto acuta e per essere in grado di non farti sfuggire nessun dettaglio. Se hai avuto qualche difficoltà non sei stato certo l’unico, ad ogni modo potrai migliorare andando sul nostro sito e dilettandoti a fare tantissimi altri test come questo. Trovi i test qui.

Buon divertimento!