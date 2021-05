Deddy, chi è il cantante di Amici: età, altezza, vita privata e Instagram

Deddy, chi è il cantante di Amici 2021: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Deddy è uno dei cantanti del serale di Amici 2021 a cui partecipa con la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nonostante le critiche ricevute nel corso dei mesi soprattutto da Anna Pettinelli, Deddy è riuscito a conquistare il serale, ma chi è davvero il cantante? Scopriamolo insieme.

Nome : Dennis Rizzi

: Dennis Rizzi Nome D’arte : Deddy

: Deddy Luogo di nascita: Torino

Torino Data di nascita : 30 maggio 2001

: 30 maggio 2001 Età: 19 anni

19 anni Segno Zodiacale: Gemelli

Gemelli Professione : barbiere e cantautore

: barbiere e cantautore Altezza: 180 cm

180 cm Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: @sonodeddy

Chi è il cantante Deddy del serale di Amici 2021

Dennis Rizzi, in arte Deddy,è originario di Torino. I suoi genitori si sono separati quando lui frequentava ancora la scuola elementare e per superare la sofferenza si è rifugiato nella musica. Ha un fratello più grande. Ha lavorato come barbiere e a causa delle poche possibilità economiche non ha mai studiato canto cominciando a studiare dopo l’ingresso nella scuola di Amici.

L’avventura ad Amici 2021 e l’amore con Rosa Di Grazia

Deddy è entrato nella scuola di amici 2021 con una sfida. E’ un cantautore e si è presentato con un suo inedito. Al serale lo ha voluto Rudy Zerbi, suo insegnante sin dal primo giorno di scuola. Ad Amici 2021 ha trovato anche l’amore. Si è, infatti, fidanzato con la ballerina Rosa Di Grazia.

“Io non posso rischiare di uscire di qui amando una persona che non posso più vedere. Ecco perché voglio che tu capisca e non ti faccia infatuare dal contesto”, ha detto inizialmente Deddy che ha poi deciso di vivere serenamente la storia con Rosa che, a sua volta, ha conquistato il serale anche se con la squadra guidata da Lorella Cuccarini e Arisa.

Prima puntata : ha rischiato di essere eliminato, ma è riuscito a salvarsi. Si è esibito sulle note del suo inedito Contromano.

: ha rischiato di essere eliminato, ma è riuscito a salvarsi. Si è esibito sulle note del suo inedito Contromano. Seconda puntata : Finisce al ballottaggio con Serena e Leonardo, ma riesce a salvarsi.

: Finisce al ballottaggio con Serena e Leonardo, ma riesce a salvarsi. Terza puntata : durante la prima manche sfida la fidanzata Rosa e vince. Al termine della seconda manche va al ballottaggio con Sangiovanni e Serena che, però, si salvano. Deddy è a rischio eliminazione insieme a Rosa che viene eliminata.

: durante la prima manche sfida la fidanzata Rosa e vince. Al termine della seconda manche va al ballottaggio con Sangiovanni e Serena che, però, si salvano. che viene eliminata. Quarta puntata: sfida Aka7Even e Raffaele in due occasioni vincendo sempre. Finisce al ballottaggio con Sangiovanni ed Enula, ma si salva.

sfida Aka7Even e Raffaele in due occasioni vincendo sempre. Finisce al ballottaggio con Sangiovanni ed Enula, ma si salva. Quinta puntata : sfida due volte Raffaele vincendo in entrambi i casi, ma perde contro Samuele. Finisce al ballottaggio con Martina e Tancredi, ma si salva.

: sfida due volte Raffaele vincendo in entrambi i casi, ma perde contro Samuele. Finisce al ballottaggio con Martina e Tancredi, ma si salva. Sesta puntata : finisce al ballottaggio per l’eliminazione con Samuele e Raffaele. Il primo a salvarsi è il ballerino, ma Deddy la spunta su Raffaele e passa alla settima puntata

: finisce al ballottaggio per l’eliminazione con Samuele e Raffaele. Il primo a salvarsi è il ballerino, ma Deddy la spunta su Raffaele e passa alla settima puntata Settima puntata : vince contro Aka7even, ma perde contro Giulia. Accede alla prossima puntata

: vince contro Aka7even, ma perde contro Giulia. Accede alla prossima puntata Ottava puntata (semifinale): accede al ballottaggio finale per l’ultimo posto disponibile per la finalissima con Alessandro, Tancredi e Serena

