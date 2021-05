Test: Hai una vista perfetta? Dimostralo trovando la lampada del genio in 30 secondi

Riuscirai a dimostrare che sei un acuto osservatore trovando la lampada del genio in 30 secondi? Accettare la sfida e scoprilo.

Questo test sta spopolando sul web, gli utenti si divertono a scovare la lampada di Aladino sapientemente mimetizzata nell’immagine. Sarai in grado di trovarla?

Test di Aladino: dimmi dov’è la lampada e vincerai la sfida

L’immagine del test di oggi è una sfida complicata, non solo è una immagine ad illusione ottica che mimetizza perfettamente l’oggetto che si sta cercano, ma come puoi vedere è ricca di elementi che ci distolgono dall’obiettivo. Per trovare errori o intrusi o oggetti nascosti nelle immagini dobbiamo focalizzare tutta la nostra attenzione sull’obiettivo. In questa immagine che rappresenta un negozio di frutta emergono diversi elementi dissonanti. Avete notato la capra per esempio? E la luna? e quel cane quante orecchie ha? che ci fa la luna nel negozio chiuso? Per non parlare della commessa in bikini, decisamente fuori contesto. E in tutto questo marasma di dissonanza restare concentrati è davvero difficile e per vincere la sfida ti ricordiamo che hai solo 30 secondi e quindi non ti è permesso perdere tempo.

Sei pronto a metterti alla prova?

30 secondi sono passati, sei riuscito a vincere la sfida? Hai trovato la lampada di Aladino?

Molti utenti hanno confessato sui social di aver impiegato più tempo rispetto ai 30 secondi previsti per trovare la lampada. Se anche tu hai notato la stessa difficoltà non preoccuparti, la tua vista è buona, forse dovresti lavorare sulle tue abilità di focalizzazione.

Se invece non sei riuscito neanche con i tuoi tempi a trovare la lampada ecco la soluzione:

Se hai avuto difficoltà significa che hai bisogno di esercitarti maggiormente e accettare altre sfide come questa. Ricordati che questi test sono un ottimo modo per tenere allenato il tuo cervello, mentre ti divertirai lo aiuterai a perfezionare la sua capacità di concentrazione, valutazione ed analisi.