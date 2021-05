Test di logica: riesci a trovare tutti gli errori di questa immagine in 10 secondi?

Se riesci a trovare tutti gli errori di questa immagine in 10 secondi significa che hai una vista eccezionale. Pronto ad accendere il cronometro?

Oggi vi presentiamo un nuovo test di immagine, anche questo test ha conquistato gli utenti del web, trasmesso da iprofessional ha raggiunto la notorietà grazie ai social dove è rimbalzato da una condivisione all’altra fino ad approdare a noi. Divertiti e mettiti alla prova, devi solo trovare tutti gli errori nell’immagine in meno di 30 secondi. Sai in grado di vincere la sfida?

Test immagine: hai 10 secondi per trovare tutti gli errori nascosti

sarai in grado di vincere questa sfida virale? L’immagine presenta diversi errori e dovrai trovarli tutti in 10 secondi, sembra facile? In realtà il livello di difficoltà non è basso e molti utenti hanno fallito, quindi concentrati.

Oltre a divertirti questo test ti aiuterà a mantenere allenata la tua elasticità mentale, la tua concentrazione, la tua focalizzazione.

Ecco l’immagine:

Ci sono diverse incongruenze, sapientemente nascoste dagli ideatori del test, non tutto è come sembra.

L’immagine sembra una comunissima foto scattata da un angolo della città sulla strada principale trafficata e piena di negozi. Un giorno come un altro, persone che passeggiano e chiacchierano, auto in transito, negozi e pannelli pubblicitari, a prima vista non sembrerebbe esserci niente di insolito, tuttavia, l’apparenza inganna e ci sono diversi errori che probabilmente noterai solo se ti concentrerai. Ti ricordiamo che hai solo 10 secondi per trovare la soluzione.

LEGGI ANCHE —> Test: stai sopprimendo la tua vera natura? Scegli una donna e scoprilo

Risultato del test

Come è andata sei riuscito a trovare tutti e 4 gli errori nei 10 secondi? Sicuramente a questo punto vorrai confrontare la tua risposta con la risposta giusta e vedere se il tuo ragionamento logico e la tua osservazione hanno portato a risultati apprezzabili.

A questo punto non ci resta che fare l’elenco degli errori nascosti in questa immagine: