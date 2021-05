Scopri cosa ha in serbo il mese di Maggio per te in base al tuo segno zodiacale.

E dopo Aprile, eccoci giunti nel mese di Maggio. Un mese con colori più soft per quanto riguarda la regione e con allentamenti sulle restrizioni che avranno sicuramente reso più serene molte persone. Ma come sarà, questo mese, al di là dei colori? Dopo aver visto qual è il segno zodiacale del mese, oggi scopriremo insieme come saranno i prossimi giorni, guardando il tutto dal punto di vista delle stelle. Stelle che avranno come protagonista un Giove in movimento e pertanto in grado di portare dei cambiamenti ad ogni singolo segno.

Scopri come sarà il mese di Maggio in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Un mese fatto di parole

Il leitmotiv di questo mese per i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete è comunicare. I nativi del segno si troveranno infatti a fare nuove conoscenze e, più in generale, ad avere a che fare con gli altri. Un aspetto che gli Ariete accoglieranno con grande entusiasmo e che abbracceranno ben volentieri. Sul lavoro, ci sarà un effetto turbo nella prima parte del mese. Cosa che porterà a dei rallentamenti nell’ultima decade.

Toro – Il mese delle cose da fare d’istinto

Maggio porterà i nati sotto il segno zodiacale del Toro ad agire d’istinto. Invece di ragionare e di pensare a come muoversi, avranno infatti modo di mettersi alla prova su situazioni in cui l’azione dovrà essere rapida. Situazioni che li porteranno ad apprendere un nuovo modo di agire. Cosa che gli piacerà in modo particolare e che per questo li porterà a vivere i prossimi giorni con un pizzico di ansia ma sicuramente con entusiasmo. Il lavoro avrà qualche battuta d’arresto. La cosa però non durerà molto.

Gemelli – Un mese di accettazioni

In questo mese i nativi del segno avranno modo di confrontarsi con modi di fare diversi. E ciò li porterà ad imparare ad accettare cose che fino a poco tempo fa non riuscivano nemmeno ad immaginare. Un momento di crescita importante che si renderà ancora più costruttivo quando avranno a che fare anche con i limiti personali. Sul lavoro ci saranno dei cambiamenti importanti che porteranno i nativi del segno a mettersi in discussione. Cosa che completerà un po’ il quadro della situazione.

Cancro – Un mese su cui lavorare

Il mese di Maggio, per i nativi del segno del Cancro, si rivelerà intenso sia da un punto di vista lavorativo che in generale. Bisognerà infatti darsi da fare per concretizzare ogni singolo progetto e tutto senza farsi grandi illusioni. Dalla metà del mese le cose inizieranno a rilassarsi, lasciando loro il tempo per riprendere fiato e per iniziare a godersi il viaggio. Ciò che conta è farlo sempre con la consapevolezza che agire rimane sempre la cosa più importante da fare.

Leone – Un mese di azione

Nel mese di Maggio i nati sotto il segno zodiacale del Leone si troveranno a dover fare i conti con tante decisioni da prendere. Seppur fatalisti dovranno mettersi in discussione e prendere quelle decisioni che rimandavano da un po’. Cosa che si rifletterà anche sul lavoro dove, oltre a dover stare attenti ad alcuni colleghi, i nativi del segno dovranno capire come muoversi per apportare delle migliorie ai propri progetti. Agire sarà fondamentale al fine di poter esaudire desideri che si portano dentro da diverso tempo.

Vergine – Un mese in cui essere pratici

I nativi del del segno zodiacale dell’Ariete si troveranno a vivere un mese di Maggio diverso dagli altri. Per prima cosa dovranno puntare tutto alla praticità. Cosa che dopo un primo momento di assestamento si rivelerà corretta e idonea a far coltivare al meglio i loro progetti. Successivamente dovranno imparare a concedersi il giusto tempo per il riposo. Non tanto quello fisico ma sopratutto mentale. Cosa che, ovviamente, vale anche in campo lavorativo.

